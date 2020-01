Leistungsstarke Komplettlösungen für Intralogistik und Industrie 4.0

AM-Automation präsentiert integrierte Lager- und Fördertechnik auf der LogiMAT 2020

Kleinteile effizient lagern, Förderanlagen in den Materialfluss einbinden oder automatisiertes Warenhandling einrichten: Auf der LogiMAT 2020 (10. – 12. März, Messe Stuttgart) präsentiert AM-Automation zukunftsorientierte Technik für die Intralogistik als Baustein von Industrie 4.0-Lösungen.

Einen Schwerpunkt des Messeauftritts von AM-Automation bildet das einzigartige Kleinteilelagersystem AutoStore. AutoStore ist die zeitgemäße Lösung der Wahl, wann immer ein großes Sortiment an unterschiedlichsten Artikeln platzsparend und permanent verfügbar gelagert werden muss. AutoStore erspart Zeit und Transportwege, indem die gewünschte Ware automatisch zum Kommissionier-Arbeitsplatz gelangt und der Aufwand für manuelle Entnahmen aus traditionellen Regalanlagen entfällt. Zur Veranschaulichung wird auf dem Messestand von AM-Automation eine kleine, aber voll funktionsfähige AutoStore-Anlage errichtet, inklusive der Roboter zum Handling der Lagerbehälter. Seit 2009 offizieller Distributor, hat AM-Automation als Marktführer in Deutschland mittlerweile mehr als 70 AutoStore-Projekte geplant und realisiert.

Das effiziente Handling von Kleinteilen auf der einen Seite, bieten sich auf der LogiMAT 2020 auch Einblicke in das weitere Portfolio von AM-Automation. Dabei geht es u.a. um Transportförderanlagen und fahrerlose Transportsysteme, um leistungsfähige Kommissionier- und Paletierroboter oder um individuell maßgeschneiderte Steuerungstechnik, für Neubauten wie auch für vorhandene Anlagen.

AM-Automation auf der LogiMAT 2020: Halle 1, Stand B31.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AM-Automation GmbH

Herr Jens Christian Schmale

Talweg 19

74254 Offenau

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7136 / 9575 – 0

fax ..: +49 (0) 7136 / 9575 – 50

web ..: http://www.am-automation.de

email : mail@am-automation.de

Die AM-Automation GmbH mit Sitz in Offenau (Baden-Württemberg) ist offizieller Distributor und AutoStore-Marktführer in Deutschland. AM-Automation konzipiert und realisiert als Generalunternehmer maßgeschneiderte AutoStore-Anlagen sowie angrenzende Förder- und Lagersysteme für Logistikdienstleister und Betreiber eigener Warenlager. Das Leistungsangebot von AM-Automation umfasst dabei auch die Einbindung in die jeweilige IT-Landschaft, die Schulung des Bedienpersonals sowie fortlaufende Serviceleistungen.

Pressekontakt:

ICD Hamburg GmbH

Frau Michaela Schöber

Gustav-Leo-Straße 15

20249 Hamburg

fon ..: +49 (0) 40/46777010

web ..: http://www.icd-marketing.de

email : info@icd-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Studenten-Kalender „2020 Alletage Feiertage“ nominiert