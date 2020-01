Intralogistik aus Leidenschaft zur Technik

Neuer Firmenauftritt dokumentiert Selbstverständnis von AM-Automation

Hell, professionell und funktional: Die AM-Automation GmbH präsentiert sich ab sofort mit einem neuen Firmenlogo und einer rundum überarbeiteten Website.

1986 als Ingenieurbüro gegründet, hat sich AM-Automation mittlerweile zu einem der deutschlandweit führenden Anbieter von automatisierten Lösungen für die Intralogistik entwickelt. Der Erfolg des Unternehmens basiert unverändert auf dem leidenschaftlichen Engagement, mit dem sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entwicklung von effizienter Technik für einen optimalen Materialfluss widmen. Dieses Selbstverständnis spiegelt auch das neue Erscheinungsbild von AM-Automation wider, gestaltet von der Werbeagentur Neckarmedia aus Heilbronn: „Das neue, schlanke und dynamische Firmenlogo drückt gleichermaßen Professionalität, Seriosität und Funktionalität aus“, erklärt Neckarmedia Geschäftsführer Kay Winter. „Die Markenwelt des Unternehmens präsentiert sich hell, strahlend und technisch, mit viel Weißraum und dynamischen Gestaltungselementen.“

Der rundum überarbeitete Webauftritt von AM-Automation ist zurückhaltend und auffällig zugleich: Große Bilder, große Lettern und ebenfalls viel Weißraum, dezent platzierte Animationen und Effekte sowie eine komfortable Navigation bestimmen den Aufbau. „Eine sympathische Website eines sympathischen Technik-Unternehmens“, bringt es Kay Winter auf den Punkt.

Mit dem neuen Erscheinungsbild rundum zufrieden zeigt sich auch Jens Christian Schmale, Geschäftsführer der AM-Automation GmbH. „Für unsere Kunden holen wir in der automatisierten Intralogistik das Optimum an Prozesseffektivität, Geschwindigkeit und Raumnutzung heraus“, sagt Schmale, „und genauso gestaltet sich nun die Außendarstellung unseres eigenen Unternehmens.“ Das Zusammenspiel aller Gestaltungselemente feiert die Premiere im März nächsten Jahres, auf dem Messestand von AM-Automation während der LogiMAT 2020 in Stuttgart.

Die AM-Automation GmbH mit Sitz in Offenau (Baden-Württemberg) ist offizieller Distributor und AutoStore-Marktführer in Deutschland. AM-Automation konzipiert und realisiert als Generalunternehmer maßgeschneiderte AutoStore-Anlagen sowie angrenzende Förder- und Lagersysteme für Logistikdienstleister und Betreiber eigener Warenlager. Das Leistungsangebot von AM-Automation umfasst dabei auch die Einbindung in die jeweilige IT-Landschaft, die Schulung des Bedienpersonals sowie fortlaufende Serviceleistungen.

