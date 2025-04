Tapp Brandschutz: Der Partner für baulichen Brandschutz in NRW

Seit über 20 Jahren dreht sich hier alles um baulichen Brandschutz. Nico Tapp führt das spezialisierte Unternehmen in der zweiten Generation. Mit hochwertigen Brandschutz-Maßnahmen Objekte sichern.

Rund 6.000 Menschen werden pro Jahr durch Brände verletzt. 600 sterben an den Folgen. Baulicher Brandschutz kann Leben retten und die Zahl der Toten und Verletzten reduzieren. Indem Brände mit baulichen Maßnahmen verhindert oder deren Ausbreitung verzögert wird. Der Spezialist für baulichen Brandschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die Tapp Brandschutztechnik GmbH mit Sitz in Kleve am Niederrhein. Gemeinsam mit Unternehmen aus Elektrotechnik und TGA sowie Ingenieurbüros sorgt das Unternehmen mit Geschäftsführer Nico Tapp für Sicherheit durch einen optimalen baulichen Brandschutz.

Gute Beratung und transparente Angebote sind beim baulichen Brandschutz wichtig

„Ideal ist es, wenn wir direkt nach dem Rohbau hinzugezogen werden“, sagt er. Dann gebe es die Möglichkeit, bereits in der Planungsphase das Praxiswissen und die jahrzehntelange Erfahrung mit einzubeziehen. Tapp Brandschutz arbeitet häufig an öffentlichen oder halböffentlichen Gebäuden und ist in ganz NRW tätig. Ein Großprojekt in Aachen, eine Baustelle am Gymnasium in Düsseldorf oder an der Schule in Köln: Das Team von zehn Mitarbeitenden auf der Baustelle ist gut eingespielt. Der Inhaber und zertifizierte Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz kennt dennoch jede seiner Baustellen im Detail. Er berät, plant und arbeitet die Angebote aus. Dabei achtet er darauf, dass möglichst gleich alle anfallenden Kosten transparent sind. „Unser Ziel ist es, so gut zu planen, dass Nachträge die Ausnahme sind“, sagt er. Denn ein offener Umgang und eine langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden sind ihm wichtiger als viele einmalige Projekte.

Das gesamte Spektrum des baulichen Brandschutzes

Von der Beratung bis zur Umsetzung kümmert sich die Tapp Brandschutztechnik GmbH um das gesamte Spektrum des baulichen Brandschutzes. „Wir bauen beispielsweise Promat Kanäle. Diese schützen die Flucht- und Rettungswege bei einem Kabelbrand“, erzählt Tapp. „Außerdem tragen wir Brandschutzbeschichtungen in Form von dämmenden Anstrichen auf. Sie schützen im Brandfall“. Auch Brandschutz für Lüftungsleitungen sowie Brandschutzfugen gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens. „Mit uns sind Gebäude von baulicher Seite bestmöglich geschützt“, so Tapp. Wichtig ist ihm auch die Ästhetik. „Brandschutz soll wirken und dabei möglichst unsichtbar sein“, ist seine Devise.

Weitere Informationen zum Unternehmen, seinen Projekten und den Karrieremöglichkeiten in einer spannenden Branche beim baulichen Brandschutz gibt es online: www.tapp-brandschutz.de

Tapp Brandschutztechnik GmbH

Nico Tapp

Boschstraße 23

47533 Kleve

Deutschland

fon ..: 49 2821 97

web ..: https://www.tapp-brandschutz.de

email : info@tapp-brandschutz.de

Die Tapp Brandschutztechnik GmbH ist seit über 20 Jahren der Partner für den baulichen Brandschutz in Nordrhein-Westfalen (NRW). Ob Schule, Krankenhaus oder Bürokomplex: Mit Tapp Brandschutz erhöht sich die Sicherheit des Gebäudes. Das Unternehmen kümmert sich von der Beratung und Planung bis zur Umsetzung um das gesamte Spektrum des baulichen Brandschutzes. Dazu gehören unter anderem Brandschutzbeschichtungen, Brandschutzverkleidungen, Brandschutz für Lüftungsanlagen oder Fugen sowie die Dokumentation. Nico Tapp führt das Unternehmen in der zweiten Generation.

zahner bäumel communication

Herr Markus Zahner

Oberauerstraße 10a

96231 Bad Staffelstein

fon ..: 09573-340596

email : presse@agentur-zb.de

