Ein leuchtendes Denkmal für die Route 66 in Missouri – Der neue Neon Park in Saint Robert

Im Mai eröffnet Missouris erster Route 66 Neon Park – restaurierte Neonschilder feiern die glorreiche Geschichte der Mother Road, die 2026 ihr 100-jähriges Jubiläum feiert.

Mit einer feierlichen Beleuchtungszeremonie am 9. Mai 2025 wird in Saint Robert, Missouri, der erste Route 66 Neon Park des Bundesstaates eröffnet – eine Hommage an die glorreiche Vergangenheit der berühmten Mother Road, die 2026 ihr 100-jähriges Jubiläum feiert. Der Park zeigt fast ein Dutzend restaurierte Neonschilder, die einst entlang der Route 66 in Missouri leuchteten und nun an die nostalgischen Stopps am Straßenrand erinnern.

Einst verrostet auf Feldern, verstaubt in alten Schuppen oder dem Verfall preisgegeben, wurden die kunstvoll gestalteten Leuchtreklamen, die einst die Reisenden entlang der berühmten „Mother Road“ anzogen, liebevoll restauriert und zu neuem Leben erweckt. Nun erstrahlt jedes Schild heute wieder im Glanz vergangener Tage. Zu sehen sind die restaurierten Schilder im George M. Reed Roadside Park entlang der historischen Route 66. Besucher können die Schilder aus nächster Nähe erleben, begleitet von beleuchteten Storyboards, die die faszinierende Geschichte jedes einzelnen Exponats erzählen.

Seit 1926 weckt keine andere Straße in der amerikanischen Geschichte so viel Nostalgie und Fernweh wie die Route 66. Die Mother Road, die von Chicago nach Santa Monica in Kalifornien führt, brachte in ihrer Blütezeit Tausende von Reisenden quer durch das Land nach Pulaski County, Missouri. Zusammen mit der Gründung von Fort Leonard Wood in den 1940er Jahren, brachte die Route 66 viele neue Unternehmen und Einwohner in das Gebiet, das damals Eastville hieß und später in Saint Robert eingemeindet wurde.

Das Projekt wurde 2014 initiiert und in enger Zusammenarbeit zwischen der Pulaski County Tourism Organisation, der offiziellen Tourismusbehörde der Region, und der Route 66 Association of Missouri, einer Vereinigung zur Erhaltung und Förderung des kulturellen Erbes der historischen Route 66, umgesetzt. Dank zahlreicher Spenden und engagierter Sammler konnten die Schilder gesichert, restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Mehr Informationen zu Missouri finden Sie hier: https://www.visitmo.com/

Download-Link für Bilder: https://www.swisstransfer.com/d/6d81431e-40e9-49f0-b56f-e7f3e506be94

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Missouri Division of Tourism c/o TravelMarketing Romberg GmbH

Frau Louisa Schulz

Erkrather Str. 401

40321 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021186842581

web ..: https://www.visitmo.com/

email : l.schulz@travelmarketing.de

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

Pressekontakt:

Missouri Division of Tourism c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Louisa Schulz

Erkrather Strasse 401

Düsseldorf 40231

fon ..: 021186842581

email : missouri@travelmarketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sucy Pretsch wird Teil der renommierten Horror-Reihe »Zombie Zone Germany« Subvention in Höhe von 36 Mio. USD aus Just Transition Fund für Projekt Cinovec genehmigt