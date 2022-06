Exakte Planung für den Brandschutz

Backens Systems ist spezialisiert auf Brandmeldetechnik

Damit Unternehmensgebäude und deren Einrichtung, aber vor allem auch die Menschen vor Ort im Falle eines Feuers geschützt sind, kann die moderne Technik zur Brandmeldung optimal helfen. Die zertifizierte Backens Systems GmbH aus Hilden entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für die Brandmeldetechnik von Unternehmen und bietet einen umfassenden Service von der Planung, über die Installation, bis hin zur Wartung.

„Mit unserem Fachwissen, Erfahrung seit über 25 Jahren und modernster Technik tragen wir maßgeblich zum Schutz bei Bränden in Unternehmen bei“, erklärt Geschäftsführer Dirk Backens. „Bricht ein Feuer aus, ist jede Minute wichtig. Daher gilt es, den Brand frühzeitig zu erkennen und dann wirksam einzudämmen.“

Die Spezialisten für Brandmeldetechnik schauen sich die Gegebenheiten vor Ort genau an und ermitteln mögliche Risikofaktoren. Bei der Planung berücksichtigen sie zusätzlich die strengen behördlichen Auflagen. Mit einer effektiven Brandmeldeanlage und Brandfallsteuerung kann in vielen Fällen das schlimmste abgewendet werden. Denn die Brandmeldeanlage trägt zur Entdeckung und Lokalisierung von Bränden bei und alarmiert automatisch die Feuerwehr und die gefährdeten Menschen. Komponenten wie Aufzüge oder Beleuchtungs-, Lüftungs- und Sicherheitsanlagen können situationsabhängig gesteuert werden.

Die Mitarbeiter der Backens Systems GmbH kombinieren für ein umfängliches Konzept zur Sicherheitstechnik auch verschiedene Systeme. Dabei achten sie stets darauf, dass diese von hoher Qualität, langlebig und erweiterbar sind. Zum Service gehört dazu, dass die Anlagen in regelmäßigen Abständen gewartet werden – denn nur so können eine zuverlässige Funktionsweise und damit auch ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet werden.

Weitere Informationen zu Sicherheitstechnik Remscheid oder Planung Brandmeldeanlage Wuppertal gibt es auf https://www.backens-systems.de.

Die Backens Systems GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich seit 1995 durch die Liebe zur technischen Perfektion auszeichnet. Dahinter stehen ein Geschäftsführer und ein Team von technikbegeisterten Menschen, die sich auf die Installation und Pflege von Kommunikations-, Netzwerk- und Sicherheitstechnik spezialisiert haben. Sie sorgen stets dafür, dass die Lösungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Zuverlässigkeit und die Sicherheit für Mensch und Maschine stehen dabei immer im Mittelpunkt.

