Weltgesundheitstag am 7. April: Warum mentale Prozesse die Rettung für unser Gesundheitssystem sein können

Anlässlich des Weltgesundheitstages ruft das Unternehmen Phots® dazu auf, die mentale Gesundheit stärker in den Fokus zu stellen.

Am 7. April 2026 steht der Weltgesundheitstag unter dem Motto: „Together for health. Stand with science.“

Ein Appell, der aktueller kaum sein könnte. Denn während medizinische Möglichkeiten stetig wachsen, gerät das Gesundheitssystem zunehmend unter Druck: steigende Beiträge, überlastete Arztpraxen, lange Wartezeiten und explodierende chronische Erkrankungen.

Diese Entwicklung wirft eine entscheidende Frage auf: Funktioniert unser Gesundheitssystem noch so, wie es ursprünglich gedacht war?

Der Weltgesundheitstag erinnert an die Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 1948 und rückt das Bewusstsein für Prävention, Versorgung und Gesundheitskompetenz in den Fokus. Aus diesem Anlass ruft das Unternehmen Phots® dazu auf, die eigenen Ressourcen zu nutzen und stärker auf mentale Gesundheit zu setzen. Dabei kommt ein einzigartiger Ansatz zum Tragen: das PhotCoaching.

Unser Gesundheitssystem verwaltet Symptome, statt Gesundheit zu schaffen

Die aktuellen Zahlen zeigen: Die Gesundheitskosten steigen Jahr für Jahr, während gleichzeitig die Belastung für Patienten und medizinisches Personal zunimmt. Höhere Beiträge, neue Medikamente oder Therapien bedeuten jedoch nicht automatisch bessere Gesundheit.

Im Gegenteil: Trotz zunehmender Investitionen verschlechtert sich der allgemeine Gesundheitszustand vieler Menschen. Ein zentraler Grund dafür liegt in der Ausrichtung des Systems, das auf Krankheiten reagiert, statt Gesundheit aktiv zu erhalten. Zudem verändert sich unsere Umwelt massiv und ist eine ganz andere als noch vor 30 Jahren, als es etwa keine Smartphones gab.

„Wir zahlen immer mehr in ein System, das darauf ausgelegt ist, Probleme zu behandeln, größtenteils leider abhängig zu machen und zu Sekundärproblemen zu führen, nicht sie zu verhindern“, sagt Tim Luther, Gesundheitswissenschaftler (M.Sc.) und Gründer von Phots®. „Das zeigt, dass ein grundlegendes Umdenken notwendig ist. Vielleicht sollten wir den Körper aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Wenn alles richtig liefe, müsste es ja immer mehr Gesunde und Resiliente geben statt des Gegenteils.“

Die unterschätzte Gesundheitsgefahr: Stress

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Stress als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Stress beeinflusst nicht nur das subjektive Wohlbefinden, sondern ist auch oft die Ursache von körperlichen Beschwerden, mentalen bzw. psychischen und sozialen Herausforderungen.

Trotz dieser Erkenntnis spielt der Umgang mit Stress im Alltag der Gesundheitsversorgung kaum eine Rolle. Der Fokus liegt in einem ganz anderen Ansatz: der Behandlung von Symptomen auf biochemischer Ebene.

„Wenn wir über Gesundheit sprechen, dürfen wir die mentale Ebene nicht ausklammern“, so Luther. „Die mentale Komponente hat immer einen Einfluss und beeinflusst unser Verhalten, das Denken wie beispielsweise auch unser Immunsystem, blickt man hier nur auf die Neuroimmunologie. Viele Probleme entstehen nicht erst im Körper, sondern sind das Ergebnis mentaler Stressoren, die oft unbewusst in uns schlummern. Viele kennen dieses Beispiel: Über Wochen hinweg arbeiten sie ihr Pensum ab und sind eigentlich im Stress. Kaum kommt das Wochenende oder der Urlaub, werden sie krank. Der Körper gleicht den Stress dann aus. Oft wird hier biochemisch angesetzt, doch der Kern ist der Stress vorher.“

Gerade im Kontext des diesjährigen Mottos des Weltgesundheitstags wird deutlich: Wenn Wissenschaft stärker in den Fokus rückt, gehört auch das Verständnis mentaler Prozesse dazu, als Teil eines ganzheitlichen Gesundheitsansatzes.

„Unsere Gedanken sind ein zentraler Bestandteil unserer Gesundheit“, so Luther. „Bei vielen Alltagsproblemen und auch bei chronischen Themen wird dieser Faktor noch häufig unterschätzt oder gar nicht berücksichtigt. Vermutlich, weil der allgemeinen Wissenschaft nicht klar ist, wie Gedanken überhaupt funktionieren. Es wird versucht, Gedanken biochemisch zu beschreiben, doch in Wirklichkeit können wir einen Gedanken nicht unter dem Mikroskop sehen. Er ist etwas Nicht-Greifbares. Stress ist viel mehr Physik als Biochemie.“

Warum klassische Ansätze oft nicht greifen

Zwar gibt es zahlreiche Angebote zur Stressbewältigung, von Entspannungstechniken bis hin zu Coachings. Doch viele Menschen erleben im Alltag nur begrenzte Veränderungen.

Ein Grund dafür könnte sein, dass Stress häufig als isoliertes Problem behandelt wird und nicht als Ergebnis komplexer innerer Prozesse. Probleme werden oft nur symptomatisch und auf logischer Ebene im Kopf angegangen statt an der Wurzel.

„Solange wir unsere mentalen Prozesse nicht verstehen, bleibt Veränderung oft oberflächlich und instabil“, erklärt Luther. „Das ist einer der Gründe, warum viele Maßnahmen nicht nachhaltig greifen.“

Zudem bleiben häufig Abhängigkeiten: Ohne Anleitung durch einen Coach oder Kursleiter fallen viele Menschen zurück in alte Muster und können sich ohne Hilfe von außen nur schwer selbst unterstützen. Auch hier zeigt sich, dass mentale Prozesse oft falsch angegangen werden.

Die unbequeme Wahrheit: Gesundheit beginnt beim Menschen selbst

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass ein System allein Gesundheit nicht garantieren kann. Trotz steigender Investitionen verschiebt sich das Problem lediglich, gelöst wird es aber nicht.

Dies erfordert laut Tim Luther ein radikales Umdenken. Gesundheit sei kein Zustand, der von außen hergestellt wird, sondern ein Prozess, der im Menschen selbst beginnt.

„Wer heute gesund bleiben will, muss verstehen, wie er selbst funktioniert“, sagt Luther. „Alles andere ist nur kurzfristige Symptombehandlung. In Zukunft werden wir aufgrund der steigenden Beiträge viel öfter in die eigene Verantwortung gezwungen werden. Gesundheit ist der neue Luxus. Sie ist teuer.“

PhotCoaching: Ein Ansatz aus der Praxis

Vor diesem Hintergrund hat Komplementärmediziner (B. Sc.) und Gesundheitswissenschaftler (M. Sc.) Tim Luther mit Phots® das PhotCoaching entwickelt. Es geht darum, wie mentale Prozesse wirken und die Gesundheit beeinflussen.

Das Besondere: Das Coaching lässt sich komplett unabhängig und selbstständig umsetzen – der „Coach in der Hosentasche“ ist jederzeit verfügbar.

Im Zentrum des PhotCoachings stehen die Phots®, die im Coachingprozess genutzt werden, um Aufmerksamkeit gezielt zu lenken und mentale Prozesse sichtbar zu machen. Dabei werden die Wirkprinzipien von Biophotonen als natürliche Informationsträger genutzt, mit deren Hilfe die Ressourcen des Körpers angesprochen werden. Das PhotCoaching verbindet fundiertes Wissen über unsere Gedanken mit einer Anwendung, die sich ganz intuitiv und mühelos nutzen lässt.

„Die Idee dahinter: Jeder hat seinen persönlichen Coach jederzeit griffbereit – und kann dadurch selbst, ohne Umwege und ganz einfach, im Alltag für mehr Wohlbefinden sorgen“, erklärt Luther.

Grundlage des PhotCoachings bildet Luthers langjährige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind direkt in die Entwicklung eingeflossen.

„Wenn Menschen erkennen, wie ihre Gedanken ihr Erleben formen, verändert sich oft ganz automatisch etwas“, so Luther. „Mit der richtigen Methode wird aus einem Problem blitzschnell und mit Leichtigkeit eine positive Lösung. In der Wissenschaft nennt sich das Ändern auf der körperlichen Ebene Neuroplastizität.“

Fazit: Das System braucht kein Update, sondern ein Umdenken

Der Weltgesundheitstag 2026 macht deutlich: Gesundheit ist mehr als medizinische Versorgung. Sie ist ein Zusammenspiel aus körperlichen, sozialen und mentalen Faktoren und basiert zugleich auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen. Gesundheit ist viel mehr Prävention und dafür zu sorgen, dass erst gar keine Symptome entstehen.

Mehr Geld, mehr Behandlungen und mehr Angebote garantieren keine nachhaltige Verbesserung. Ansätze wie das PhotCoaching zeigen, dass insbesondere die mentale Ebene stärker in den Fokus rücken muss.

Die entscheidende Frage ist daher nicht mehr: Wie behandeln wir Krankheiten besser? Sondern: Wie entsteht Gesundheit überhaupt? Und: Warum werden wir überhaupt krank?

„Solange wir nicht bewusst nach diesem Weg streben, wird sich grundlegend nichts verändern“, so Luther.

Hinweis: Wir sagen keineswegs, dass Medikamente schlecht sind. In der Notfallmedizin, wie bspw. bei einem Herzinfarkt, können wir über ihre Existenz dankbar sein. Hier geht es in erster Linie darum, wie wir präventiv agieren können und chronische Anliegen ergänzend unterstützen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Phots UG (haftungsbeschränkt)

Herr Tim Luther

Varnhagenstraße 21

58636 Iserlohn

Deutschland

fon ..: 0160-7881922

web ..: https://www.phots.de

email : marketing@phots.de

Phots® unterstützt Menschen dabei, ihre inneren Ressourcen optimal zu aktivieren und auf wissenschaftlich fundierte Methoden zur Stressbewältigung, Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung zurückzugreifen. Die Arbeit von Phots® basiert auf Erkenntnissen aus der Biophysik, Biochemie und Komplementärmedizin.

Das Unternehmen hat mit dem PhotCoaching ein erprobtes und wissenschaftlich basiertes Coaching-System zur Förderung des mentalen und körperlichen Wohlbefindens entwickelt. Das PhotCoaching kann in verschiedenen Lebenssituationen eingesetzt werden und hilft bei der Gesundheitsprävention und der Steigerung von Leistungsfähigkeit und Resilienz.

Die von Phots® angebotene Ausbildung zum PhotCoach® kombiniert wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Coaching-Ansätzen, um Menschen zu mehr Selbstwirksamkeit und mentaler Gesundheit zu verhelfen. Das System des PhotCoachings nutzt die Kraft der Gedanken und die Wirkweise der Biophotonen, um positive Veränderungen im Leben der Klienten zu erzielen.

Gründer und Geschäftsführer von Phots® ist Tim Luther. Er studierte Medizintechnik, Komplementärmedizin (B. Sc.) und Gesundheitswissenschaften (M. Sc.) und kombiniert in seiner Arbeit Erkenntnisse aus der Schulmedizin und komplementäre Verfahren. In über 15 Jahren Forschung befasste er sich mit der Kraft menschlicher Gedanken und der biophotonischen Zellkommunikation. Aus dieser Forschung entstand das PhotCoaching-System, das heute die Grundlage der Arbeit von Phots® bildet.

Weitere Informationen zum Konzept des PhotCoachings und zum Unternehmen gibt es unter www.phots.de und https://photcoach.phots.de oder unter der Rufnummer 0160-7881922

Pressekontakt:

Phots UG (haftungsbeschränkt)

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