Neues Selbstcoaching-Angebot von Phots®: Mit dem SelfExpert in weniger als 6 Schritten Anliegen selbst lösen

Das Selbstcoaching-Programm für Mental Health-Themen zur flexiblen Anwendung im Alltag

Mit dem SelfExpert bietet das Unternehmen Phots® ab sofort eine neue Möglichkeit zum Selbstcoaching für Mental Health-Themen an. Der Ansatz richtet sich an Menschen, die ihre innere Selbstwirksamkeit stärken und Herausforderungen im Alltag eigenständig lösen wollen.

Zum Einsatz kommt dabei das PhotCoaching, eine moderne, wissenschaftlich fundierte Methode, die Anwender dabei unterstützt, Denken, Fühlen und Handeln bewusst zu steuern und alltägliche Herausforderungen eigenständig zu lösen. Dazu zählen alle Themen, die als stressig oder herausfordernd empfunden werden, wie zum Beispiel Kommunikation, „Neinsagen“, tägliches Management und Organisation oder die persönliche Lebensgestaltung. Es lässt sich aber auch zur ergänzenden Unterstützung bei Krankheiten, gerade bei chronischen Anliegen, anwenden.

Eigenständiges Lernen statt klassischem Coaching

Der SelfExpert ist als Selbstlern-Angebot konzipiert. Es vermittelt die Grundlagen der PhotCoaching-Methode und zeigt, wie mentale Muster erkannt und bewusst beeinflusst werden können. Ziel ist es, Selbstwahrnehmung, Entscheidungsfähigkeit und innere Klarheit zu fördern, ohne auf klassische Einzelcoachings angewiesen zu sein. Das spart Zeit und Geld. Anhand von sechs Schritten lernen die Nutzer das PhotCoaching kennen und wenden es dann für sich selbst an.

Tim Luther, Gründer von Phots®, erklärt den Ansatz so: „Der SelfExpert wurde entwickelt, um mentale Kompetenz langfristig selbst und im eigenen Tempo aufbauen zu können. Es geht darum, die eigenen inneren Prozesse zu verstehen und gezielt zu steuern – unabhängig von anderen.“

Ziel des SelfExperts ist es, dass Anwender zum eigenen Experten und damit ermächtigt werden, ihre täglichen Herausforderungen zu lösen, mehr Leichtigkeit zu gewinnen und mentale Stärke sowie Resilienz aufzubauen.

Methodischer Hintergrund: PhotCoaching

Die Inhalte des SelfExperts basieren auf der PhotCoaching-Methode, die von dem Gesundheitswissenschaftler (M. Sc.) Tim Luther über mehr als zehn Jahre entwickelt wurde. Während viele Coaching-Ansätze vor allem auf äußere Ziele fokussiert sind, setzt das PhotCoaching an der Ursache an: bei den Gedanken. Der Kern liegt darin, mentale Spannungen nicht nur zu bearbeiten, sondern deren Ursprung zu erkennen und nachhaltig zu verändern. Aus der Forschung ist bekannt, dass der gesündeste Zustand der ist, in dem wir keine Gedanken haben – ähnlich wie in einer Meditation. Der Ansatz kombiniert klassische Coaching-Elemente mit biophysikalischen Wirkprinzipien und verfolgt das Ziel, mentale Prozesse steuerbar zu machen und das intuitive Handeln zu fördern. So entsteht innere Ruhe, Gelassenheit und die Qualität des Alltags verbessert sich. Das PhotCoaching ist quasi das Meditieren to go, die Meditation nebenbei im Alltag.

„Mentale Gesundheit bedeutet, frei zu sein von abhängig machenden Systemen“, so Luther. „Es bedeutet, zu verstehen, was im Inneren geschieht und zu lernen, wie eigene Ressourcen aktiviert werden können, um sich selbst zu helfen. Mental Health und Resilienz sind der neue Luxus.“

An diesem Punkt setzt das PhotCoaching an. Es versteht sich als Methode, die unabhängig von langfristigen und externen mentalen Trainings angewendet werden kann.

Was den SelfExpert auszeichnet

Der SelfExpert verfolgt einen pragmatischen Ansatz zur Selbstklärung und Stressreduktion. Das Programm ist darauf ausgelegt, mentale Zusammenhänge ohne langjährige Meditationspraxis, zu erlernende Techniken, umfangreiche Analysen oder fortlaufende Coachings verständlich zu machen und ist damit orts- und personenunabhängig nutzbar. Im Mittelpunkt steht die Bearbeitung innerer Spannungen, mentaler Blockaden und der täglichen kleinen und großen Probleme direkt an ihrer Ursache – nebenbei an der Ampel oder auf der Couch, ohne viel Zeit einplanen zu müssen.

„Viele Herausforderungen entstehen nicht durch äußere Umstände, sondern durch innere unbewusste Bewertungen“, so Luther. „Der SelfExpert setzt genau dort an und macht diese Prozesse nachvollziehbar, sodass Anwender unbewusste Bremsen erkennen und selbst neue mentale Schubladen öffnen. Es ergeben sich neue Perspektiven auf Dinge, die neue Lösungen mit sich bringen. Einfach, weil wir dann unbewusst anders denken.“

Aufbau und Anwendung

Das Programm ist modular aufgebaut und ermöglicht eine flexible Anwendung im Alltag.

Grundlage für das selbstständige Coaching ist das SelfExpert-Workbook mit einer sechsstufigen Anleitung und die Arbeit mit den Bio Phots®. Diese Struktur ermöglicht es den Nutzern, unbewusste innere Zusammenhänge sichtbar zu machen, gezielt zu verändern und die eigenen Fortschritte systematisch festzuhalten. Der Fokus liegt dabei auf einer selbstständigen Anwendung, unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen. Einmal verstanden, ist der Prozess in Sekunden umsetzbar.

Luther sieht darin einen zentralen Vorteil des Angebots: „Der SelfExpert schafft einen Rahmen, in dem Menschen ihre mentale Entwicklung kontinuierlich und eigenständig verfolgen können.“

Das Workbook ist so konzipiert, dass die Anwender schrittweise an die eigenständige Nutzung der Methode herangeführt werden. Ziel ist es, die Inhalte nicht dauerhaft als Anleitung zu benötigen, sondern die zugrunde liegenden Prinzipien selbstständig im Alltag anzuwenden. Das Selbstlern-Werkzeug versteht sich damit als spielerischer Weg hin zu nachhaltiger Selbstwirksamkeit, bei dem mentale Klarheit und Handlungssicherheit aus eigener Kompetenz heraus entstehen. Zusätzliche Upgrade-Möglichkeiten wie eine konkrete Umsetzungshilfe und Support mit Live-Calls sind jederzeit optional erhältlich.

Mehr Informationen zum SelfExpert und dem PhotCoaching sowie Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte unter

www.phots.de

Phots® unterstützt Menschen dabei, ihre inneren Ressourcen optimal zu aktivieren und auf wissenschaftlich fundierte Methoden zur Stressbewältigung, Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung zurückzugreifen. Die Arbeit von Phots® basiert auf Erkenntnissen aus der Biophysik, Biochemie und Komplementärmedizin.

Das Unternehmen hat mit dem PhotCoaching ein erprobtes und wissenschaftlich basiertes Coaching-System zur Förderung des mentalen und körperlichen Wohlbefindens entwickelt. Das PhotCoaching kann in verschiedenen Lebenssituationen eingesetzt werden und hilft bei der Stressbewältigung, der Gesundheitsprävention und der Steigerung von Leistungsfähigkeit und Resilienz.

Die von Phots® angebotene Ausbildung zum PhotCoach® kombiniert wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Coaching-Ansätzen, um Menschen zu mehr Selbstwirksamkeit und mentaler Gesundheit zu verhelfen. Das System des PhotCoaching nutzt die Kraft der Gedanken und die Wirkweise der Biophotonen, um positive Veränderungen im Leben der Klienten zu erzielen.

Gründer und Geschäftsführer von Phots® ist Tim Luther. Er studierte Medizintechnik, Komplementärmedizin (B. Sc.) und Gesundheitswissenschaften (M. Sc.) und kombiniert in seiner Arbeit Erkenntnisse aus der Schulmedizin und komplementäre Verfahren. In über 15 Jahren Forschung befasste er sich mit der Kraft menschlicher Gedanken und der biophotonischen Zellkommunikation. Aus dieser Forschung entstand das PhotCoaching-System, das heute die Grundlage der Arbeit von Phots® bildet.

Weitere Informationen zum Konzept des PhotCoachings und zum Unternehmen gibt es unter www.phots.de und https://photcoach.phots.de oder unter der Rufnummer 0160-7881922

