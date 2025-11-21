Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions stellt OmniDetect Prüfstation für die zuverlässige Lecksuche vor

OmniDetect wurde für den Einsatz in der Halbleiterproduktion, in industriellen Anwendungen und F&E-Umgebungen entwickelt und bietet hohe Leistung, kurze Zykluszeiten sowie präzise Ergebnisse

OmniDetect wurde für den Einsatz in der Halbleiterproduktion, in industriellen Anwendungen und F&E-Umgebungen entwickelt und bietet hohe Leistung, kurze Zykluszeiten sowie präzise Ergebnisse – alles in einem kompakten, maßgeschneiderten System.

OmniDetect erreicht niedrige Nachweisgrenzen von bis zu 1 · 10-8 mbar · l/s und gewährleistet vollautomatische Messungen für genaue und wiederholbare Prüfergebnisse. Ein spezieller Schalt- und Steuerschrank mit integriertem Touch-Display ermöglicht eine intuitive Bedienung. Benutzer können hier die vollautomatische Messung starten oder für die individuelle Systemsteuerung auf das Vakuumschema zugreifen.

Modulares System für unterschiedliche Leckageprüfanforderungen

OmniDetect ist mit mindestens drei Vakuumpumpen ausgestattet: Zwei dienen zur Evakuierung der Vakuumkammer und des Prüflings, eine fungiert als Vorpumpe für den integrierten Lecksucher.

Kunden können je nach ihren Prozessanforderungen zwischen zwei Vakuumtechnologien wählen. Energieeffiziente trockene Scroll-Vakuumpumpen sorgen für saubere Vakuumerzeugung und leisen Betrieb, während robuste ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen ein hohes Saugvermögen und zuverlässige Leistung bieten.

Das System ist modular aufgebaut und kann bei Bedarf mit zusätzlichen Vakuumpumpen aufgerüstet werden – damit Kunden die Zykluszeiten erfüllen, ihre Kammer schneller evakuieren oder Messungen beschleunigen können. Diese modulare Bauweise ermöglicht eine präzise Konfiguration für spezifische Leckageprüfaufgaben und gewährleistet sehr genaue, reproduzierbare Messergebnisse, von Automobilteilen und Wärmetauschern bis hin zu Sensoren oder Elektromotoren.

Kompakte Bauweise ermöglicht nahtlose Integration

Es sind zwei Kammergrößen (DN 300 und DN 500) verfügbar, mit denen Benutzer verschiedene Objekte unterschiedlicher Größe prüfen können.

Dank ihres geringen Platzbedarfs lässt sich OmniDetect einfach in bestehende Produktionslinien integrieren. Spezielle Schlitze an der Unterseite der Einheit können für den Transport per Gabelstapler genutzt werden. Alle Systembauteile, darunter die Vakuumpumpen, sind entweder von der Vorder- oder der Rückseite aus zugänglich, was die Wartung erleichtert. Mit seiner Flexibilität kombiniert OmniDetect präzise Messergebnisse mit Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anforderungen der Leckageprüfung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions

Frau Sandra Thirtle-Höck

Berliner Straße 43

35614 Aßlar

Deutschland

fon ..: 06441 802 – 1460

web ..: https://www.pfeiffer-vacuum.com/global/de

email : sandra.hoeck@pfeiffer-vacuum.com

Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Die bisher von centrotherm clean solutions – einer ehemaligen Marke der Busch Group – angebotenen Abgasreinigungssysteme sind nun Teil des Pfeiffer Portfolios.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 23 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

