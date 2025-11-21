Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions präsentiert die neue Turbopumpe ATH 4506 M

Pfeiffer hat sein Portfolio an Turbomolekular-Vakuumpumpen um die ATH 4506 M ergänzt – das größte Modell der ATH-M Baureihe.

Mit einem Saugvermögen von 4.500 l/s für Stickstoff eignet sich die neue Turbopumpe für Prozesse in der Halbleiterproduktion, der Großflächenbeschichtung und anderen Anwendungen, bei denen ein hoher Gasdurchsatz erforderlich ist, etwa bei der Evakuierung großer Vakuumkammern für die Weltraumsimulation.

Plug&Play-Betrieb mit integriertem Controller

Die ATH 4506 M verfügt über einen integrierten Controller, der separate externe Steuereinheiten überflüssig macht, die Installation vereinfacht und den für das Systemsetup benötigten Platz reduziert. In nur neun Minuten erreicht die Vakuumpumpe ihre volle Drehzahl von 23.500 Umdrehungen pro Minute (U/Min), sodass Herstellungsprozesse schnell anlaufen können. Ein Energiesparmodus senkt die Leistungsaufnahme bei Inaktivität und trägt so zu einem energieeffizienten Betrieb bei.

Auf die Prozessanforderungen abgestimmtes Temperaturmanagement

Je nach Prozessbedingungen sind unterschiedliche Betriebstemperaturen erforderlich. Aus diesem Grund ist die ATH 4506 M in zwei Ausführungen erhältlich:

* Eine unbeheizte Variante für saubere, korrosionsfreie Anwendungen, die keine zusätzliche Heizung benötigen – zum Beispiel

in der Großflächenbeschichtung.

* Eine Ausführung mit einem Temperaturmanagementsystem (TMS) bis 90 °C für die Halbleiterproduktion und andere

korrosive Prozesse, bei denen eine moderate Beheizung Kondensation und Partikelbildung verhindert.

Indem sie die Temperatur der Vakuumpumpe an den Prozess anpasst, minimiert die ATH 4506 M Kondensation und Partikelansammlungen im Pumpeninneren, reduziert den Verschleiß interner Bauteile und verhindert ungeplante Stillstandszeiten. Dies führt zu höherer Zuverlässigkeit, konstanter Produktqualität und niedrigeren Gesamtbetriebskosten für den Nutzer.

Zustandsüberwachung und digitale Integration

Die ATH 4506 M ist mit internen Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Spülbedingungen, Drehzahl und außeraxialer Bewegung ausgestattet. Anhand dieser Messungen kann der Betreiber den Zustand der Vakuumpumpe in Echtzeit überwachen und so Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen. Dies hilft, ungeplante Stillstandszeiten zu vermeiden, und erleichtert die vorausschauende Wartung. Da die Vakuumpumpe IoT-fähig ist, kann sie an digitale Überwachungssysteme angeschlossen und somit in automatisierte Produktionsumgebungen integriert werden.

Mit der Schutzart IP54 ist die Vakuumpumpe gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Dies erhöht ihre Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen und verlängert ihre Lebensdauer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions

Frau Sandra Thirtle-Höck

Berliner Straße 43

35614 Aßlar

Deutschland

fon ..: 06441 802 – 1460

web ..: https://www.pfeiffer-vacuum.com/global/de

email : sandra.hoeck@pfeiffer-vacuum.com

Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Die bisher von centrotherm clean solutions – einer ehemaligen Marke der Busch Group – angebotenen Abgasreinigungssysteme sind nun Teil des Pfeiffer Portfolios.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 23 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

