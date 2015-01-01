  • Ionenquelle von DREEBIT ermöglicht präzise Untersuchung des Kohlenstoffkerns

    Die DREEBIT GmbH hat eine leistungsstarke Ionenquelle entwickelt, die bahnbrechende Messungen des Kohlenstoffkerns ermöglicht.

    BildWie groß ist ein Atomkern? Die Frage scheint einfach, doch eine präzise Antwort darauf zu finden, gehört zu den größten Herausforderungen der modernen Physik. Forscher der Technischen Universität Darmstadt sind der Lösung nun einen großen Schritt näher gekommen: Mithilfe fortschrittlicher Lasertechnologie und einer hochspezialisierten Ionenquelle von DREEBIT hat das Team die Größe des Kohlenstoff-13-Kerns mit rekordverdächtiger Genauigkeit gemessen, nämlich sechsmal präziser als bei früheren Elektronenstreuexperimenten.

    Der Ladungsradius des Kohlenstoff-13-Kerns beträgt etwa 2,46 Femtometer, bestimmt mit einer Unsicherheit von rund 2-3 x 10-3 fm, d. h. von etwa einem Tausendstel. Ein Femtometer ist ein billiardstel Meter. Das Verhältnis Femtometer zu Meter entspricht also dem eines winzigen Stecknadelkopfs zum gesamten Sonnensystem. Kohlenstoff-13 ist ideal für die Untersuchung von Atomkernen, da es sich aufgrund seiner Eigenschaften in einzigartiger Weise für Kernspektroskopie- und Traceranwendungen eignet.

    Das Experiment wurde an der KOALA-Anlage (Kollineare Apparatur für Laserspektroskopie und agewandte Wissenschaften) der TU Darmstadt durchgeführt. Dort untersuchten die Wissenschaftler mit Lasern Kohlenstoffionen – Kohlenstoffatome, die mehrere ihrer Elektronen abgegeben haben – und maßen winzige Verschiebungen in dem von ihnen emittierten Licht. Anhand dieser Verschiebungen ermittelten sie, wie die positive Ladung im Kern verteilt ist. Dieser Ladungsradius beschreibt die räumliche Verteilung der elektrischen Ladung in Komposit-Partikeln wie Atomkernen und bietet ein Maß für deren Größe.

    Zur Erzeugung des erforderlichen Ionenstrahls setzten die Forscher auf die Elektronenstrahl-Ionenquelle Dresden EBIS-A von DREEBIT. Dieses System kann hochgeladene Ionen von nahezu allen Elementen des Periodensystems erzeugen und liefert stabile Strahlen aus Protonen, Alphateilchen, Ionen sowie Molekülfragmenten. Für das Kohlenstoffexperiment lieferte es einen reinen und leistungsstarken Strahl aus Kohlenstoff-13-Ionen in genau dem richtigen Ladungszustand für die Laserspektroskopie.

    Das nächste Ziel der Forscher ist die Anwendung ihrer Lasermethode mit der DREEBIT Elektronenstrahl-Ionenquelle auf Kohlenstoff-14, um dessen nuklearen Ladungsradius mit einer Genauigkeit zu messen, die mit ihren Ergebnissen für Kohlenstoff-13 vergleichbar ist. Da Kohlenstoff-14 im Gegensatz zum stabilen Kohlenstoff-13 radioaktiv und instabil ist, ist die Messung seines Ladungsradius schwieriger, aber wissenschaftlich wertvoll. Diese Messung würde das Wissen über die Kernstruktur von Kohlenstoff-14 im Vergleich zu früheren Messungen deutlich verbessern und gleichzeitig die Anwendbarkeit der Laserspektroskopietechnik auf radioaktive Isotope erweitern. Die Forscher möchten auf ihrem Erfolg mit Kohlenstoff-13 aufbauen und die nuklearen Präzisionsmessungen auf den radioaktiven Bereich ausweiten, mit wichtigen Auswirkungen auf die Kernstrukturtheorie und Grundlagenphysik.

    „Wir sind stolz darauf, dass unsere Ionenquelle zu diesem bemerkenswerten wissenschaftlichen Durchbruch beigetragen hat“, betont Lars Großmann, Geschäftsführer der DREEBIT GmbH. „Es zeigt, wie unsere Technologien die Grundlagenforschung unterstützen, mit der wir – Atom für Atom – ein besseres Verständnis unseres Universums erlangen.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions
    Frau Sandra Thirtle-Höck
    Berliner Straße 43
    35614 Aßlar
    Deutschland

    fon ..: 06441 802 – 1460
    web ..: https://www.pfeiffer-vacuum.com/global/de/
    email : sandra.hoeck@pfeiffer-vacuum.com

    Über die Dreebit GmbH
    DREEBIT mit Sitz in Dresden ist Teil von Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und daher Mitglied der globalen Busch Group. Das Unternehmen ist auf kundenspezifische Systeme für die Ionenstrahltechnologie, Massenspektrometrie und Leckageprüfung spezialisiert. Der Name steht für DREsden Electron Beam Ion Trap (Elektronenstrahl-Ionenfalle) und seine Produkte – darunter Dresden EBIS-A – werden weltweit in Forschung und Industrie eingesetzt. Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions.

    Pressekontakt:

    Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions
    Frau Sandra Thirtle-Höck
    Berliner Straße 43
    35614 Aßlar

    fon ..: 06441 802 – 1460
    email : sandra.hoeck@pfeiffer-vacuum.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Präzise und smarte Raumtemperatursteuerung
      Der Connected Raumtemperaturregler eignet sich für wasserbasierte und elektrische Heizsysteme...

    2. Mit Wasserstrahlschneiden neue Formen und präzise Schnittkanten erzeugen
      Mit 5-Achs-Düsen und spezieller Verschachtelungssoftware kann das Wasserstrahlschneiden Formen aus vielen Materialen schneiden und dabei noch den Verschnitt effizient minimieren....

    3. CHG-MERIDIAN schafft durch präzise Datenbasis TCO-Optimierung im Fleet Management
      o Kostenmanagement beschäftigt die Logistikbranche o Nutzungsverhalten und Gesamtbetriebskosten immer mehr im Fokus o Fortlaufende Optimierung der TCO-Betrachtung notwendig...

    4. Traditionsbewusst und präzise: Restauration von Polstermöbeln auf höchstem Niveau
      Mit handwerklicher Expertise und Liebe zum Detail sorgt die Hermann Meisel GmbH für stilvolle Möbelrestaurierung....

    5. Präzise Immobilienbewertung durch Werneburg Immobilien
      Berliner Makler setzt verschiedene Verfahren zur exakten Verkaufspreisbestimmung ein...

    6. Die Zukunft der Meetings – effektiv, kurz und präzise
      In einer zunehmend schnelllebigen Welt wird unsere Zeit immer kostbarer. Meetings, die früher stundenlang dauerten und oft ineffizient waren, passen nicht mehr in unsere heutige Arbeitswelt....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.