Kunststofffrei und effizient: ROSSMANN setzt im neuen E-Commerce Lager auf Verpackungen von PAPAIR

Startup aus der Verpackungsbranche sichert sich die Kooperation mit Drogerie-Riesen

Nachhaltige Verpackung trifft auf effiziente Prozesse

Die Verpackungslösungen von Papair sind jetzt fester Bestandteil des Regelbetriebes im neuen ROSSMANN E-Commerce Lager in Großburgwedel / Hannover. Verpackt in vorkonfektionierten Bögen (PapairSheets) und Polsterbeutel (PapairBags) werden täglich rund 9.000 Produkte aus dem ROSSMANN-Sortiment deutschlandweit und nach Dänemark versendet. Das sorgt nicht nur für die Reduktion von Kunststoff im Verpackungsprozess, sondern auch für deutlich effizientere Abläufe. Damit ist die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen ein Modell dafür, wie Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen können.

Effizienter und nachhaltiger

Das Ziel von ROSSMANN war klar: Verpackungen sollten komplett kunststofffrei werden, ohne Abstriche bei Sicherheit oder Handling. Gemeinsam mit Papair wurden dafür vorkonfektionierte Bögen und Beutel in individuellen Maßen eingeführt. Das beschleunigt die Kommissionierung und senkt zusätzlich die Kosten.

Simon Fuhse, Abteilungsleitung Warenverfügbarkeit bestätigt:

„Mit den individuellen Lösungen von Papair konnten wir einen Großteil der Polsterverpackung direkt in unseren Kommissioniervorgang integrieren. Das vereinfacht unsere Abläufe erheblich.“

Von der Idee zum Regelbetrieb

Der erste Kontakt zwischen ROSSMANN und Papair entstand bereits 2021. Mit dem Start des neuen Lagers konnte jetzt auch die Umstellung von Luftpolsterfolie zu den Produkten von Papair umgesetzt werden.

Christopher Feist, CEO von Papair, erklärt:

„Wir haben von Anfang an mit den damaligen Logistik Experten für den Online-Bereich von ROSSMANN eng zusammengearbeitet und alle Möglichkeiten im Detail geprüft. Daraus sind Verpackungslösungen entstanden, die ROSSMANN heute im täglichen Versand einsetzt. Das zeigt uns, dass wir mit unserer Neuentwicklung auf dem richtigen Weg sind und auch bei anderen Unternehmen noch großes Einsparpotential liegt“

Signal an die Branche

Für Papair ist die Zusammenarbeit ein Leuchtturmprojekt. Sie zeigt, dass nachhaltige Verpackungslösungen nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich vorteilhaft sind und dass sie sich auf andere Branchen übertragen lassen.

Darüber hinaus stärkt die Kooperation die regionale Wirtschaft: ROSSMANN setzt bewusst auf den direkten Bezug vom Hersteller in Niedersachsen.

Über die Papair GmbH

Die 2020 gegründete Papair GmbH entwickelt und produziert nachhaltige Verpackungslösungen und hat 2023 PapairWrap, die Luftpolsterfolie aus Papier und auf den Markt gebracht. Mit PapairWrap und Folgeprodukten bietet das Unternehmen nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffverpackungen. Es begleitet Unternehmen beim gesamten Prozess der Verpackungsumstellung auf deren Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Ziel es, Kunststoffverpackungen durch wirtschaftliche und nachhaltige Alternativen zu ersetzen.

Papair produziert seit August 2023 am eigenen Standort Rethem in Niedersachsen.

