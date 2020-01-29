  • Papair erhält europäisches Einheitspatent für papierbasierte Luftpolsterfolie

    Verpackungsstartup sichert Produkt und Technik mit internationalem Patentschutz.

    BildPatentschutz für Innovation in 18 EU-Mitgliedstaaten

    Die Papair GmbH hat für ihre papierbasierte Luftpolsterfolie PapairWrap sowie das dazugehörige Herstellungsverfahren und die speziell entwickelte Produktionstechnologie das europäische Einheitspatent erhalten. Mit der Erteilung sichert sich das Startup Patentschutz in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten – ein entscheidender Schritt für den internationalen Ausbau des Unternehmens.

    Einheitspatent stärkt Lizenzmodell

    Das europäische Einheitspatent vereinfacht den Patentschutz erheblich: Anstelle von Einzelanmeldungen in verschiedenen Ländern gilt das Schutzrecht nun einheitlich in aktuell 18 Mitgliedsstaaten. Damit entfallen hohe Übersetzungs- und Validierungskosten, zugleich steigt die Rechtssicherheit. Für Papair bedeutet das eine stabile Grundlage, um das geplante Lizenzmodell für internationale Produktionsstätten europaweit voranzutreiben.

    Produktion vor Ort – weniger CO?

    Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die Vergabe von Fertigungslizenzen an Unternehmen in internationalen Märkten. Durch lokale Produktion lassen sich Kosten reduzieren, CO?-Emissionen senken und bestehende Wertschöpfungsketten besser nutzen. „Mit dem europäischen Einheitspatent schließen wir eine entscheidende Lücke im Produktschutz von PapairWrap über Europa. Es gibt uns Sicherheit und Verlässlichkeit gegenüber Partnern und Kunden und schafft die Grundlage, unsere Technologie in Europa lokal zu lizenzieren“, erklärt Christopher Feist, CEO und Co-Founder von Papair.

    Internationaler Patentschutz wächst

    Nach Australien, Chile und Japan ist Europa nun die dritte Region, in der Papair seine Innovation erfolgreich schützen lässt. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als Vorreiter für nachhaltige Verpackungstechnologien. Ziel bleibt es, Kunststofflösungen durch eine kostenoptimierte und vollständig recycling- und kreislauffähige Alternative zu ersetzen um damit einen Beitrag zur Transformation der Verpackungsbranche zu leisten.

    Info zum europäischen Einheitspatent

    * Start: 1. Juni 2023
    * Teilnehmende Staaten: Derzeit 18 EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande
    * Vorteile: Einheitlicher Patentschutz mit nur einem Antrag, geringere Übersetzungs- und Verwaltungskosten, höhere Rechtssicherheit
    * Gerichtsbarkeit: Streitigkeiten werden zentral vor dem Einheitlichen Patentgericht (Unified Patent Court, UPC) verhandelt

    Quelle: Europäisches Patentamt; https://www.epo.org/de/applying/european/unitary

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Papair GmbH
    Frau Anke Thies
    Fliegerstraße 1
    30179 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 017646173402
    web ..: https://www.papair.de
    email : anke@Papair.de

    Über die Papair GmbH

    Die 2020 gegründete Papair GmbH entwickelt und produziert nachhaltige Verpackungslösungen und hat 2023 PapairWrap, die Luftpolsterfolie aus Papier und auf den Markt gebracht. Mit PapairWrap und Folgeprodukten bietet das Unternehmen nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen Kunststofflösungen. Es begleitet Unternehmen beim gesamten Prozess der Verpackungsumstellung auf deren Weg zu mehr Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Effizienz.

    Papair produziert seit August 2023 am eigenen Standort Rethem in Niedersachsen.

    Pressekontakt:

    Papair GmbH
    Frau Anke Thies
    Fliegerstraße 1
    30179 Hannover

    fon ..: 017646173402
    email : anke@Papair.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Papair GmbH baut mit nachhaltigen Flaschenhüllen aus Papier das Produktsortiment aus.
      Versandhandel und E-Commerce suchen nach papierbasierten Verpackungsalternativen. Das Startup Papair stellt für den Versand Flaschenhüllen auf der Basis der Luftpolsterfolie aus Papier her....

    2. Kunststofffrei und effizient: ROSSMANN setzt im neuen E-Commerce Lager auf Verpackungen von PAPAIR
      Startup aus der Verpackungsbranche sichert sich die Kooperation mit Drogerie-Riesen...

    3. WPD Pharmaceuticals erhält europäisches Patent für Medikamente gegen Krebs
      Vancouver, British Columbia – 29. Januar 2020 – WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO) (FWB: 8SV1) (WPD oder das Unternehmen), ein pharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf die klinische Entwicklungsphase, freut sich...

    4. Relay Medical erhält für sein ,Joint Spectroscopic and Biosensor System for Point-of-Care Testing‘ ein europäisches Patent
      TORONTO, 23. August 2021 – Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, FWB: EIY2) berichtet über eine Patenterteilung durch das Europäische Patentamt (EPA), mit der dem...

    5. RavenQuest unterzeichnet Europäisches Joint Venture mit Cannabis Biocare
      3. September 2019 – Vancouver, British Columbia – RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB OTCQB: RVVQF Frankfurt: 1IT) (das „Unternehmen“ oder „RavenQuest“ – www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299243 ), einer der innovativsten Cannabisproduzenten Kanadas, gibt...

    6. Versteigerung am 21.11.2019: Europäisches Patent und Patenanmeldung
      Versteigert werden ein Patent und eine Patenanmeldung zur Senkung von C02-Emissionen in Industrie und Technik sowie zur effizienten Erzeugung von Kohlenwasserstoffen...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.