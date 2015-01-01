Papair GmbH baut mit nachhaltigen Flaschenhüllen aus Papier das Produktsortiment aus.

Versandhandel und E-Commerce suchen nach papierbasierten Verpackungsalternativen. Das Startup Papair stellt für den Versand Flaschenhüllen auf der Basis der Luftpolsterfolie aus Papier her.

PapairSleeves ergänzen die Range der papierbasierten Verpackungslösungen

Mit den Flaschenhüllen PapairSleeves erweitert die Papair GmbH ihr Portfolio an nachhaltigen Schutzverpackungen um eine Lösung speziell für den Versand von Flaschen und zylindrischen Produkten. Die Hüllen bestehen vollständig aus der papierbasierten Luftpolsterfolie PapairWrap und bieten zuverlässigen Produktschutz ohne Kunststoff.

Sicherer Versand und effiziente Handhabung

PapairSleeves fügen sich passgenau an Flaschen, Gläser, Tiegel oder Kosmetikprodukte und schützen zuverlässig vor Bruch, Kratzern und Stößen. Sie sind in einlagiger oder zweilagiger Ausführung erhältlich und lassen sich mit einem Handgriff über das Produkt stülpen. Schneiden, Kleben oder Wickeln im Verpackungsprozess entfallen. So sparen Unternehmen Zeit und Material beim Verpacken.

Nachhaltigkeit im Fokus

Die papierbasierten Sleeves sind vollständig recyclingfähig und können problemlos im Altpapierkreislauf entsorgt werden. Sie bieten eine echte Alternative zu herkömmlichen Kunststoff-Verpackungen und helfen Unternehmen dabei, Glas- und Kosmetikprodukte PPWR-konform zu versenden und interne Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Flexibel und kombinierbar

Die PapairSleeves sind individuell in verschiedenen Größen und Längen verfügbar. Sie können einzeln, als Ergänzung im Flaschen- oder Geschenk­karton oder in Kombination mit weiteren Papair-Produkten wie PapairWrap, PapairSheets oder PapairBags verwendet werden.

Muster und Informationen

Unternehmen können kostenlos Musterpakete anfordern und die neue Verpackungslösung direkt testen. Weiterführende Informationen stehen auf der Website bereit: https://www.papair.de/papairsleeve-papier-flaschenhuelle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papair GmbH

Frau Anke Thies

Fliegerstraße 1

30179 Hannover

Deutschland

fon ..: 017646173402

web ..: https://www.papair.de

email : anke@Papair.de

Über die Papair GmbH

Das 2020 gegründete Startup Papair entwickelt und produziert nachhaltige Verpackungslösungen und hat 2023 PapairWrap, die Luftpolsterfolie aus Papier auf den Markt gebracht. Produziert wird am eigenen Standort Rethem in Niedersachsen. Papair begleitet Unternehmen beim gesamten Prozess der Verpackungsumstellung auf deren Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Ziel es, Kunststoffverpackungen durch wirtschaftliche und nachhaltige Alternativen zu ersetzen.

