  • Oliver Peth veröffentlicht „Die 1000 Gesichter des Betrugs“

    Oliver Peth ist Kriminalist, Profiler und Inhaber der Detektei Detegere. Seit Jahren unterstützt er Privatpersonen, Kanzleien und Unternehmen dabei, Betrugs- und Verdachtsfälle diskret, aufzuklären.

    BildAlzenau, Januar 2026 – Der Kriminalist und Betrugsermittler Oliver Peth veröffentlicht sein neues Buch „Die 1000 Gesichter des Betrugs: Kriminalistische Fallakten, Psychologie und Prävention“. Die Veröffentlichung richtet sich an Leserinnen und Leser, die verstehen wollen, wie moderne Täuschung funktioniert – und wie man sich wirksam davor schützt. Das Werk ist ab sofort als Kindle eBook erhältlich; die Printausgabe ist ebenfalls bestellbar.

    In „Die 1000 Gesichter des Betrugs“ zeigt Peth, wie breit das Spektrum heutiger Betrugsformen ist: von emotionaler Manipulation über digitale Betrugsmaschen bis zu professionell organisierten Strukturen. Im Fokus steht dabei nicht nur die Frage, _was_ passiert, sondern vor allem _wie_ es dazu kommen kann: Welche psychologischen Hebel Täter nutzen, welche Warnsignale häufig übersehen werden – und an welcher Stelle ein scheinbar harmloser Kontakt in ein System aus Druck, Lügen und Geldfluss kippt.

    „Mir war wichtig, nicht nur Fälle zu beschreiben, sondern Orientierung zu geben“, so Peth. „Wer Muster erkennt, kann schneller reagieren – privat wie im Unternehmen. Prävention beginnt mit Klarheit.“

    Das Buch verbindet kriminalistische Perspektiven mit psychologischer Einordnung und konkreten Präventionsimpulsen. Leserinnen und Leser erhalten damit praxisnahe Hinweise, um Risiken frühzeitig zu erkennen, Entscheidungen besser abzusichern und Schaden zu vermeiden.

    Bestellung (Kindle & Print):
    https://www.amazon.de/dp/B0GFDP6RXS

    Pressekontakt:
    Oliver Peth
    Detektei Detegere

    oliver.peht@kriminalistik.info

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Detektei Detegere
    Herr Oliver Peth
    Emmy-Noether-Str. 5
    63755 Alzenau
    Deutschland

    fon ..: 01702481278
    web ..: https://detektei-detegere.com
    email : oliver.peth@kriminalistik.info

    Firmenportrait – Detektei Privat Investigation Service Detegere
    Die Detektei Privat Investigation Service Detegere mit Sitz in Alzenau (Rhein-Main-Gebiet) steht für diskrete, strukturierte und rechtssichere Ermittlungsarbeit auf Premium-Niveau. Gegründet und geführt von Oliver Peth (Kriminalist/Profiler), unterstützt Detegere Unternehmen, Kanzleien und Privatpersonen bei sensiblen Sachverhalten – von Wirtschaftskriminalität über Compliance-Themen bis hin zu privaten Konfliktlagen mit rechtlicher Relevanz.
    Im Mittelpunkt steht ein kriminalistischer Ansatz: Hypothesen sauber prüfen, Abläufe nachvollziehbar dokumentieren und Beweise so sichern, dass sie strategisch verwertbar sind. Detegere verbindet dabei klassische Ermittlungsdisziplinen wie Observation und Befragung mit modernen Methoden wie OSINT-Recherche und digitaler Spurenanalyse – immer innerhalb des zulässigen rechtlichen Rahmens und mit Fokus auf gerichtsfeste Dokumentation.
    Ein entscheidender Vorteil ist das belastbare Netzwerk: Detegere arbeitet mit erfahrenen Spezialisten, Ex-Polizei-Ermittlern und Partnern zusammen und kann dadurch auch überregional und international operieren – schnell, effizient und abgestimmt auf die Anforderungen von Mandanten und Rechtsbeiständen.
    Detektei Detegere steht für Diskretion, Klarheit und Ergebnisorientierung. Mandanten erhalten keine „Vermutungen“, sondern nachvollziehbare Sachverhaltsfeststellungen, präzise Reportings und – wenn erforderlich – eine strukturierte Aufbereitung, die die Zusammenarbeit mit Anwälten, Versicherern oder internen Compliance-Einheiten erleichtert.
    Detektei Detegere – wenn es ernst wird, zählt Professionalität.

    Pressekontakt:

    Detektei Detegere
    Herr Oliver Peth
    Emmy-Noether-Str. 5
    63755 Alzenau

    fon ..: 01702481278
    email : oliver.peth@kriminalistik.info


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Gesichter der Seele – Aufbauende Kurzgeschichten für zwischendurch
      Dr. Georg Rupp schreibt in "Gesichter der Seele" über Hoffen und Scheitern, über Liebe und Glück - und die menschliche Seele....

    2. Kriminalistische Ermittlungspraxis für Unternehmen – wenn aus Verdacht gerichtsfeste Fakten werden
      Oliver Peth (Detektei Detegere) macht aus B2B-Betrugsverdacht gerichtsfeste Fakten - diskret, strukturiert, mit klarer Timeline statt Vermutungen....

    3. Gesichter der Seele – Psychologische Kurzgeschichten
      Dr. Georg Rupp unterhält und ermutigt die Leser in "Gesichter der Seele" mit locker-leichten Geschichten....

    4. Gesichter der Seele – Band 3 der Geschichten, die ein Therapeut erzählt
      Dr. Georg Rupp teilt in "Gesichter der Seele" erneut locker-leichte Geschichten zur Ermunterung der Leser....

    5. Gutes Ende eines bösen Gold-Betrugs kurz vor Weihnachten
      philoro rät beim Goldkauf auf wichtige Punkte zu achten Gurke anstatt Goldmünze: Das war der Inhalt eines Nachnahmepakets, den ein Betrugsopfer erhalten hatte....

    6. Gesichter einer Stadt – Ole Ohlendorffs Blick auf Lüneburg
      Ole Ohlendorff erhält 3 monatiges Kunststipendium der Uwe Lüders Treuhandstiftung in Kooperation mit der Sparkassen Stiftung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.