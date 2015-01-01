  • Rohstoffjahr 2026: Analysten prognostizieren auf breiter Front steigende Metallpreise

    Metalle 2026: BMI sieht höhere Durchschnittspreise dank Energiewende und nachlassender Zollangst – doch China-Schwäche, mögliche US-Kupferzölle und Volatilität bleiben Risiken. Gold bleibt Stütze, Ral

    BildDie Analysten von BMI, einer Einheit von Fitch Solutions, blicken vorsichtig optimistisch auf das Metall- und Minenjahr 2026. Die Experten erwarten, dass die meisten Metalle im Durchschnitt höhere Preise als 2025 erzielen dürften – getragen von einer Entspannung bei Zöllen, struktureller Nachfrage aus der Energiewende und angespannten Angebotsseiten. Gleichzeitig bleibt das Risiko von Volatilität und Wachstumsenttäuschungen, insbesondere in China, ein zentrales Thema.

    Laut Jahresendbericht von BMI dürfte sich die globale Konjunktur 2026 weiter stabilisieren, während die handelspolitischen Spannungen im Vergleich zu 2025 nachlassen. Die Analysten gehen davon aus, dass die durchschnittlichen Preise vieler Metalle im kommenden Jahr höher liegen werden als im Vorjahr.

    Jetzt mehr erfahren:

    Rohstoffjahr 2026: Analysten prognostizieren auf breiter Front steigende Metallpreise

    Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

    Risikohinweis & Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss
    Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung
    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte
    Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mit Hebelwirkung auf steigende Metallpreise setzen
      Dies gelingt mit Aktienwerten von Unternehmen, die gefragte Rohstoffe besitzen und besonders auch mit Royalty-Gesellschaften....

    2. Analysten prognostizieren eine starke Rallye für den Layer_0 Krypto Cosmos (ATOM), Avalanche (AVAX) und Mushe
      Da Layer_0 letztendlich das Funktionieren von Blockchain-Netzwerken wie Bitcoin und Ethereum ermöglicht, wurde seine Bedeutung nie unterschätzt....

    3. Steigende Anforderungen: Warum Unternehmen 2026 mehr Brandschutzbeauftragte brauchen
      Beisswenger - Schulungskonzepte informiert über konkretisierte Anforderungen der ASR A2.2 und DGUV-Regelwerke. Viele Betriebe müssen ihre Brandschutzorganisation anpassen....

    4. Silver Crown Royalties: Analysten raten jetzt zum Kauf – Kursziel 45,67 CAD
      Silver Crown Royalties ist laut Analysten in einer einzigartigen Ausgangsposition und bietet einen diversifizierten Einstieg in den Silbersektor....

    5. Metallpreise streben nach oben
      Es müssen Angebotsausfälle aus Russland eingerechnet werden. Dies verteuert einige Metalle deutlich....

    6. Experten prognostizieren Preisexplosion bei Gold! Zentralbanken im Kaufrausch – Dollar in Gefahr!
      Goldpreis auf dem Weg zu 3.000,- US-Dollar pro Unze? Wenn es den Analysten von Citi nach geht, ja! Denn immer mehr rückt das glänzende Edelmetall in das Rampenlicht der Anleger....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.