Strategischer Deal: Prismo Metals sichert sich fast vollständige Kontrolle über Kupferprojekt Hot Breccia

Prismo Metals (WKN A2QEGD) steigert Hot-Breccia-Anteil auf 95 % und sichert Option auf 100 % – bessere Karten für Finanzierung, schnellen Bohrstart und mögliche JVs im Arizona Copper Belt.

Prismo Metals Inc. (CSE: PRIZ / WKN A2QEGD) ordnet die Eigentümerstruktur seines wichtigsten Kupferprojekts neu: Das Unternehmen erhöht seine Beteiligung am Hot Breccia-Projekt im Herzen des Arizona Copper Belt von bislang 75 % auf 95 % und sichert sich zugleich eine unwiderrufliche Option auf die verbleibenden 5 %. Damit schafft Prismo Metals die Grundlage, Hot Breccia künftig bei Bedarf vollständig zu kontrollieren – ein wichtiger Schritt mit Blick auf Finanzierung, Bohrstart und mögliche Partnerschaften.

Die Vereinbarung wurde mit Infinitum Copper geschlossen, die bisher 25 % am Hot Breccia-Projekt hielt. Künftig reduziert sich der Anteil von Infinitum auf 5 %, die restlichen 95 % liegen bei Prismo Metals. Zudem erhält Prismo eine Option, auch diesen Restanteil zu einem späteren Zeitpunkt zu übernehmen – und damit perspektivisch 100 % am Projekt zu halten.

Jetzt mehr erfahren:

Strategischer Deal: Prismo Metals sichert sich fast vollständige Kontrolle über Kupferprojekt Hot Breccia in Arizona

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Prismo Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Prismo Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Prismo Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Prismo Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

