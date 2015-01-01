  • Aztec Minerals: Neue Gold-Silber-Treffer wecken zusätzliche Fantasie für Tombstone-Projekt

    Aktuelle RC-Ergebnisse und erste Kernbohrung unter der historischen Contention-Mine untermauern das Explorationspotenzial des Gold- und Silberexplorers Aztec Minerals in Arizona.

    BildAztec Minerals (TSX-V: AZT; OTCQB: AZZTF) hat die nächsten Bohrergebnisse aus dem laufenden Explorationsprogramm auf seinem Tombstone-Projekt im Südosten Arizonas vorgelegt. Insgesamt wurden im Jahr 2025 bislang 40 RC-Bohrungen sowie eine Kernbohrung abgeschlossen, weitere Ergebnisse stehen noch aus.

    Im Fokus der aktuellen Meldung stehen sieben RC-Bohrlöcher aus dem Bereich der historischen Contention-Mine, die die bestehende flache Silber-Gold-Mineralisierung sowohl in der Tiefe als auch nach Osten und Westen erweitern. Parallel dazu liegen nun auch die endgültigen Multi-Säureaufschluss-Analysen (MA) für das bereits im November 2025 gemeldete Bohrloch TR25-17 vor – mit noch höheren Silbergehalten als in den vorläufigen Feuer-Assays.

    Aztec Minerals – Neue Gold-Silber-Treffer wecken zusätzliche Fantasie

