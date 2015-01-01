  • Papier statt Plastik: Papair entwickelt kratzschützende Verpackungslösung für empfindliche Oberflächen

    Mit einer Beschichtung für die Luftpolsterfolie aus Papier stellt Papair nun eine Lösung vor, die empfindliche Oberflächen schützt und gleichzeitig vollständig recyclingfähig ist.

    BildMikrokratzer zählen zu den häufigsten, aber oft übersehenen Transportschäden. Es handelt sich um feine Kratzspuren, die durch Reibung zwischen Verpackungsmaterial und Produktoberfläche entstehen. Gerade bei hochwertigen, lackierten oder polierten Produkten führen sie zu sichtbaren Qualitätseinbußen, häufig erst erkennbar bei genauer Betrachtung im Licht.

    Kratzschutz wird zum strategischen Faktor in der Verpackungswahl

    Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, ihre Produkte sicher und gleichzeitig nachhaltig zu verpacken. Klassische Materialien wie Luftpolsterfolie oder Schaumfolien auf Kunststoffbasis gelten seit Jahren als Standard, wenn es um Oberflächenschutz geht. Sie trennen empfindliche Flächen, wirken stoßdämpfend und reduzieren punktuelle Belastungen.

    Doch diese Lösungen basieren meist auf fossilen Rohstoffen und lassen sich nur eingeschränkt recyceln. Mit Blick auf steigende Nachhaltigkeitsanforderungen und regulatorische Vorgaben wie die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) wächst der Druck, alternative Materialien einzusetzen.

    Papier als Lösung – mit bisherigen Einschränkungen

    Papierbasierte Verpackungen bieten ökologische Vorteile, stoßen jedoch beim Thema Oberflächenschutz bislang an Grenzen. Die natürliche Faserstruktur kann bei Reibung Mikrokratzer verursachen. Das ist insbesondere bei polierten oder lackierten Oberflächen ein kritischer Faktor.

    Hier fehlten bislang Lösungen, die sowohl den funktionalen Anforderungen als auch den Nachhaltigkeitszielen gerecht werden.

    Papair kombiniert Polsterung und Kratzschutz auf Papierbasis

    Das Unternehmen Papair hat mit seiner papierbasierten Luftpolsterfolie „PapairWrap“ eine Alternative entwickelt, die gezielt auf diese Anforderungen eingeht. Das Material basiert auf geprägten Papierstrukturen („Bubbles“), die stoßdämpfend wirken und sich in bestehenden Verpackungsprozessen wie die herkömmlichen Luftpolsterfolie aus einsetzen lassen, aber ganz ohne Kunst- oder Klebstoffe.

    Ergänzend dazu hat Papair spezielle Beschichtungen integriert, die den entscheidenden Unterschied beim Oberflächenschutz machten:

    * Die Beschichtung glättet die Papieroberfläche
    * Sie reduziert Reibung zwischen Produkt und Verpackung
    * Sie verhindert Abrieb durch Papierfasern

    Im Gegensatz zu Papier-Kunststoff-Verbunden bleibt das Material vollständig recyclingfähig im Papierkreislauf. Die Beschichtung ist wasserlöslich und frei von Mikroplastik.

    Praxisbeispiele aus Industrie und Versand

    Die Lösung eignet sich insbesondere für Produkte, bei denen die Oberfläche ein zentrales Qualitätsmerkmal darstellt. Dazu zählen unter anderem:

    * lackierte Bauteile in der Fahrrad- oder Automobilindustrie
    * empfindliche Elektrogeräte
    * Design- und Dekorationssteile

    Diese können sowohl in der Intralogistik als auch im Versand zuverlässig vor Kratzern und Transportschäden geschützt werden.

    Effizienz und Nachhaltigkeit im Einklang

    Ein zusätzlicher Vorteil liegt in der einfachen Entsorgung: Das Verpackungsmaterial kann ohne Trennung vollständig über das Altpapier entsorgt werden. Unternehmen reduzieren damit nicht nur Kunststoffanteile, sondern auch Prozessaufwände im Handling.

    Fazit

    Mit der Weiterentwicklung von PapairWrap zeigt Papair, wie sich funktionaler Kratzschutz und nachhaltige Materialwahl verbinden lassen. Unternehmen profitieren von einer zuverlässigen Qualitätssicherung ihrer Produkte und erfüllen gleichzeitig steigende Anforderungen an Recyclingfähigkeit und Ressourcenschonung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Papair GmbH
    Frau Anke Thies
    Fliegerstraße 1
    30179 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 017646173402
    web ..: https://www.papair.de
    email : presse@Papair.de

    Papair ist ein junges Unternehmen aus Hannover. Seit 2020 entwickeln und produzieren wir innovative Luftpolsterfolie aus Papier als vollständig recycelbare Alternative zu kunststoffbasierten Schutzverpackungen. Materialinnovation und skalierbare Produktionstechnologie greifen dabei eng ineinander. So entstehen leistungsfähige Verpackungslösungen für E-Commerce, Logistik sowie Konsumgüter.

    Pressekontakt:

    Papair GmbH
    Frau Anke Thies
    Fliegerstraße 1
    30179 Hannover

    fon ..: 017646173402
    email : presse@Papair.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Papair GmbH baut mit nachhaltigen Flaschenhüllen aus Papier das Produktsortiment aus.
      Versandhandel und E-Commerce suchen nach papierbasierten Verpackungsalternativen. Das Startup Papair stellt für den Versand Flaschenhüllen auf der Basis der Luftpolsterfolie aus Papier her....

    2. Papair erhält europäisches Einheitspatent für papierbasierte Luftpolsterfolie
      Verpackungsstartup sichert Produkt und Technik mit internationalem Patentschutz....

    3. Schnupfenzeit nachhaltig meistern: „StoffOS“ bringt Stoff statt Papier in die Herbsttaschen
      Papiertaschentücher landen millionenfach im Müll, doch das StartUp StoffOS aus Bad Iburg bietet einzigartige Stofftaschentücher aus Bio-Baumwoll-Interlockjersey....

    4. Kunststofffrei und effizient: ROSSMANN setzt im neuen E-Commerce Lager auf Verpackungen von PAPAIR
      Startup aus der Verpackungsbranche sichert sich die Kooperation mit Drogerie-Riesen...

    5. Gertraud Gruber empfindliche Haut
      Empfindliche Haut reagiert sensibel auf innere und äußere Einflüsse und tendiert zu allergischen Reaktionen. Schon kleinste Reize reichen aus, und schon ist sie gerötet und dünnhäutig...

    6. Kallfass-Wrap® spart bis zu 90 % Kunststoff – Nachhaltige Verpackungslösung für die Frischetheke
      Mit dem Kallfass-Wrap® präsentiert die Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH eine nachhaltige Lebensmittelverpackung, die laut Unternehmen bis zu 90 % Kunststoff einsparen kann....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.