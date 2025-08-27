  • Südtiroler Rosengarten als Designobjekt: Tobias Demetz vereint Handwerk, Kunst und Geschichte

    Tobias Demetz verwandelt Südtirols Rosengarten in ein einzigartiges Kunstobjekt aus Stahl, Holz und Licht – digital inszeniert mit Branding und Website von Berger+Team.

    BildBozen, 09. Januar 2026 – Aus dem Herzen Südtirols kommt ein Kunstobjekt, das alpinen Charakter, jahrhundertealte Handwerkstradition und zeitgenössisches Design in sich vereint: Der Künstler Tobias Demetz präsentiert mit dem Werk „Rosengarten“ eine exklusive Wandinstallation – handgefertigt aus Stahl, Holz und Licht -, die alpine Symbolik neu interpretiert. Ein Highlight für Innenarchitektur, Sammler und alle, die Unikate mit Seele suchen.

    Demetz, bekannt für seine Arbeit mit natürlichen Materialien, greift mit dem „Rosengarten“ das markante Südtiroler Bergmassiv auf – nicht als kitschige Alpenromantik, sondern als klare, reduzierte Skulptur mit Tiefe. Alte Dachschindeln, gravierter Stahl und indirekte LED-Beleuchtung formen eine moderne Assemblage, die den Mythos der Dolomiten in den Raum holt. Jedes Objekt ist ein Einzelstück – entworfen und gefertigt in aufwendiger Handarbeit.

    Als Grundlage für die neue Marken- und Webpräsenz von UnikaTops, unter der Demetz seine Arbeiten vertreibt, wurde der kreative Prozess digital verlängert. Das Bozner Kollektiv Berger+Team entwickelte ein auf das Produkt abgestimmtes Branding sowie einen Online-Auftritt, der die Individualität und den künstlerischen Anspruch widerspiegelt – minimalistisch, hochwertig und benutzerfreundlich.

    „Die Herausforderung bestand darin, ein analoges Unikat in eine digitale Erlebniswelt zu übersetzen – ohne seine Haptik und Tiefe zu verlieren“, erklärt Florian Berger von Berger+Team. Mit großflächigen Bildwelten, gezielter Content-Strategie und einem intuitiven CMS können die Werke nun auch online auf besondere Weise wirken.

    Der „Rosengarten“ ist mehr als ein Dekorobjekt – er erzählt von Herkunft, Handwerk und Heimatgefühl. Ideal als maßgefertigtes Einzelstück für Architekturprojekte, Hotellerie oder private Sammlungen.

    Mehr über das Projekt:
    https://www.berger.team/referenzen/kunsthandwerk
    https://www.unikatops.art/werke-objekte/rosengarten

