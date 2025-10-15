Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions präsentiert COMBI WVD Vakuum-Booster-Pumpeneinheit

Diese kompakte Einheit ist eine Erweiterung der COMBI Baureihe und besteht aus einem PANDA Vakuum-Booster sowie einer zweistufigen ölgeschmierten DuoVane Drehschieber-Vakuumpumpe.

Die COMBI WVD Vakuum-Booster-Pumpeneinheit zeichnet sich durch ein hohes Saugvermögen und einen niedrigen Enddruck aus – von Atmosphärendruck bis zu 10-3 hPa (mbar). Damit ist sie sowohl für den eigenständigen Betrieb als auch als Vorpumpe für Hochvakuumpumpen wie Turbomolekular-Vakuumpumpen ideal geeignet. Die COMBI WVD Pumpeneinheit ist der Nachfolger der CombiLine WD.

COMBI WVD Vakuum-Booster-Pumpeneinheiten eignen sich besonders für Anwendungen in der Vakuumbeschichtung und -trocknung sowie für den Einsatz in der Metallurgie, in Forschung & Entwicklung und verschiedenen weiteren Branchen. Sie sind mit unterschiedlichen Konfigurationen von PANDA Vakuum-Boostern und DuoVane Drehschieber-Vakuumpumpen erhältlich. Um eine optimale Anpassung an den Prozess des Kunden sowie langfristige Betriebssicherheit des jeweiligen Aufbaus zu gewährleisten, sind auch kundenspezifische Konfigurationsoptionen möglich. Pfeiffer bietet zudem eine Vielzahl von Zubehör, darunter Steuereinheiten für den Vakuum-Booster sowie die Drehschieber-Vakuumpumpe, Ölnebelabscheider, Gasballastventil-Kits und Ersatzteile.

Zuverlässige Vakuumerzeugung bei geringem Wartungsaufwand

Die COMBI WVD Baureihe sorgt für zuverlässige Vakuumerzeugung und eignet sich damit auch für Anwendungen in F&E sowie in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Möglich wird dies durch den berührungsfreien Betrieb der PANDA Vakuum-Booster in der Prozesskammer. Darüber hinaus können in bestimmten Konfigurationen optionale Magnetkupplungen für Vakuumpumpe und Booster verwendet werden, sodass keine herkömmlichen Wellendichtringe mehr erforderlich sind. Dieses Design erfordert nur minimale Wartung und trägt zur Gesamtkosteneffizienz bei.

Darüber hinaus ist der PANDA Vakuum-Booster mit einem integrierten Bypassventil ausgestattet, das die Vakuumpumpeneinheit vor Überlastung sowie Überhitzung schützt. So werden Zuverlässigkeit und Sicherheit der COMBI WVD erhöht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions

Frau Sandra Thirtle-Höck

Berliner Straße 43

35614 Aßlar

Deutschland

fon ..: 06441 802 – 1460

web ..: https://www.pfeiffer-vacuum.com/global/de/

email : sandra.hoeck@pfeiffer-vacuum.com

Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Die bisher von centrotherm clean solutions – einer ehemaligen Marke der Busch Group – angebotenen Abgasreinigungssysteme sind nun Teil des Pfeiffer Portfolios.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 23 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.



