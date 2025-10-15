  • Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions wird offizieller globaler Lieferant von ITER-Flanschen

    Nach einer einjährigen Evaluierungsphase bietet Pfeiffer nun ITER-Flansche an und unterstützt damit das weltweit größte Forschungsprojekt im Bereich der Fusionsenergie.

    BildDie ITER-Organisation hat Pfeiffer offiziell zum empfohlenen Lieferanten von ConFlat-, ISO-, ITER- und vielen weiteren Flanschtypen zur Verwendung in der Beschaffung von US-amerikanischer ITER-Hardware ernannt.

    ITER: Eine globales Gemeinschaftsprojekt für die Zukunft der Fusionsenergie
    ITER ist das weltweit größte Forschungsprojekt im Bereich der Fusionsenergie. Es dient der Untersuchung wissenschaftlicher und technologischer Möglichkeiten zur Nutzung von nuklearer Fusionsenergie als groß angelegte, sichere und kohlenstofffreie Stromquelle. Im ITER-Forschungszentrum im südfranzösischen Cadarache arbeiten Wissenschaftler aus 35 verschiedenen Ländern im Rahmen dieser internationalen Kooperation zusammen.

    Vakuumtechnologie ist für das ITER-Projekt von entscheidender Bedeutung, da der massive Behälter und der Kryostat auf Ultrahochvakuum evakuiert werden müssen, um die für ein stabiles Plasma erforderliche saubere Umgebung zu schaffen. Daraus ergeben sich auch besonders hohe Anforderungen an die Verbindungen, also die Flansche, die die Sicherheit des Systems im Notfall gewährleisten müssen. Sicherheitsrelevante Bauteile (Safety Important Components, SIC) – Bauteile, die für die Aufrechterhaltung des sicheren Zustands des ITER-Reaktors entscheidend sind – erfordern spezielle ITER-Flansche, die eine zuverlässige Abdichtung und Überwachung ermöglichen.

    Bekenntnis zu Qualität und Präzision
    Im Rahmen des Qualifizierungsprozesses wurden regelmäßige Inspektionen und Qualitätskontrollen durchgeführt und dokumentiert. Durch die erfolgreiche Qualifizierung von Pfeiffer als Flansch-Lieferant kann das Unternehmen das ITER-Projekt mit seinen hochwertigen Vakuumlösungen weiter unterstützen. Pfeiffer hat bereits das Vakuumsystem, einschließlich Turbomolekular-Vakuumpumpen, für den ITER-Kernfusionsreaktor bereitgestellt.

    „Dass wir die strengen Anforderungen von ITER erfüllen, beweist, dass Pfeiffer Bauteile liefern kann, die den höchsten Technologie- und Sicherheitsstandards entsprechen. Damit stärken wir unsere Kunden, mindern Risiken und ermöglichen eine reibungslose Projektabwicklung auch in den anspruchsvollsten Forschungsumgebungen“, betont Rüdiger Timmermann, Geschäftsführer von Pfeiffer in Göttingen.

    Über die Busch Group
    Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Die bisher von centrotherm clean solutions – einer ehemaligen Marke der Busch Group – angebotenen Abgasreinigungssysteme sind nun Teil des Pfeiffer Portfolios.

    Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

    Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

    Die Busch Group produziert in ihren 23 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

    Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

