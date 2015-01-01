Mehr Flexibilität und erlebnisorientierte Vorteile mit Cinnamon Hotels & Resorts Maldives

Individuelle Erlebnisse statt standardisierter Angebote: Cinnamon Hotels&Resorts Maldives erweitert die Book-Direct-Vorteile. Das bedeutet für Gäste mehr Freiheit bei der Gestaltung des Aufenthalts.

Reisende zieht es weiterhin auf die Malediven, wenn sie auf der Suche nach kristallklaren Lagunen, herzlicher Gastfreundschaft und authentischen Erlebnissen sind, die sowohl die Destination als auch ihre persönlichen Interessen widerspiegeln. Mit steigenden Erwartungen der Gäste zeigt sich zunehmend der Wunsch nach maßgeschneiderten statt standardisierten Aufenthalten. Eine aktuelle Umfrage von Mews belegt, dass 68 Prozent der Reisenden personalisierte Erlebnisse generischen Benefits vorziehen – ein Trend, der bei der Generation Z und bei zahlungskräftigen Gästen noch ausgeprägter ist.

Vor diesem Hintergrund hat Cinnamon Hotels & Resorts Maldives sein „Book Direct“-Mehrwertangebot weiterentwickelt. Die überarbeitete Struktur ermöglicht es Gästen, die direkt buchen, aus einer sorgfältig ausgewählten, resortindividuellen Auswahl zwei Erlebnisse zu wählen. Zusätzlich erhalten sie bei Aufenthalten ab drei Nächten ein Resortguthaben. Dieses kann flexibel für Kulinarik-, Wellness- und Freizeitangebote eingesetzt werden und erlaubt es den Gästen, ihren Inselaufenthalt ganz nach ihren eigenen Interessen und ihrem persönlichen Rhythmus zu gestalten.

Mitglieder des Loyalitätsprogramms Cinnamon Discovery profitieren, abhängig von ihrem Status, von erweiterten Direktbucher-Vorteilen. Silver-Mitglieder können zwei Erlebnisse auswählen, Gold-Mitglieder drei, während Platinum-Mitglieder Zugang zu sämtlichen im gebuchten Resort angebotenen Erlebnissen erhalten.

Cinnamon Velifushi Maldives

o Vier-Gang-Dinner am Strand

o Inselhopping-Abenteuer

o Delfin-Safari

o 45-minütige Spa-Behandlung

Resortguthaben: USD 150 pro Zimmer und Aufenthalt bei Buchungen ab drei Nächten

Cinnamon Dhonveli Maldives

o Vier-Gang-Dinner am Strand

o Balinesische Massage

o Inselhopping-Abenteuer

o Geführtes Schwimm- und Schnorchelerlebnis

Resortguthaben: USD 100 pro Zimmer und Aufenthalt bei Buchungen ab drei Nächten

Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives

o Sonnenuntergangs-Angeln

o Inselhopping-Abenteuer

o Eine Flasche prickelndes Getränk

o Doppel-Kajak-Event (1 Stunde)

Resortguthaben: USD 100 pro Zimmer und Aufenthalt bei Buchungen ab drei Nächten

Ellaidhoo Maldives by Cinnamon

o Vier-Gang-Dinner am Strand

o Balinesische Massage

o Sonnenuntergangs-Angeln

o Delfin-Safari

Resortguthaben: USD 100 pro Zimmer und Aufenthalt bei Buchungen ab drei Nächten

Weitere Informationen zu den „Book Direct“-Vorteilen sowie zu detaillierten Bedingungen und Teilnahmevoraussetzungen finden Interessierte auf der Website von Cinnamon Hotels & Resorts.

Über Cinnamon Hotels & Resorts

Cinnamon Hotels & Resorts ist eine führende Hotelgruppe im Indischen Ozean und Teil der sri-lankischen Unternehmensgruppe John Keells Holdings PLC, einem der größten und renommiertesten Konglomerate Südasiens. Die Marke steht für zeitgemäße Gastfreundschaft, authentische Erlebnisse und ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Design, Servicequalität und lokaler Verankerung.

Das Portfolio von Cinnamon Hotels & Resorts umfasst derzeit Stadthotels, Strandresorts und Inselresorts in Sri Lanka und auf den Malediven. Besonders auf den Malediven betreibt die Gruppe mehrere individuell positionierte Resorts, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten – von entspanntem Inselurlaub bis hin zu erlebnisorientierten Aufenthalten.

Mit einem klaren Fokus auf persönliche Erlebnisse, Nachhaltigkeit und innovative Konzepte entwickelt Cinnamon Hotels & Resorts kontinuierlich Angebote, die den sich wandelnden Erwartungen internationaler Reisender gerecht werden. Das unternehmenseigene Loyalitätsprogramm Cinnamon Discovery ergänzt das Markenversprechen durch exklusive Vorteile und maßgeschneiderte Mehrwerte für wiederkehrende Gäste.

