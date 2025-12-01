Cinnamon Hotels & Resorts Maldives startet das größte Angebot zum 11.11. aller Zeiten

Zum Singles‘ Day präsentiert Cinnamon Hotels & Resorts Maldives ein exklusives Direktbuchungsangebot mit kostenfreien Transfers und bis zu 500 US-Dollar Zusatzleistungen für Luxuserlebnisse.

Malediven – November 2025 – Zum diesjährigen „Singles‘ Day“ am 11.11. präsentiert Cinnamon Hotels & Resorts Maldives sein bisher großzügigstes Direktbuchungsangebot. Gäste, die ihren Aufenthalt zwischen dem 1. und 14. November 2025 direkt über die Website buchen und bis zum 31. März 2026 verreisen, profitieren von kostenlosen Transfers (einfache Strecke) und zahlreichen exklusiven Vorteilen. Ob romantisches Vier-Gänge-Dinner am Strand, entspannende Spa-Erlebnisse, spannende Delfin-Safaris oder Inselhopping-Abenteuer. Reisende genießen bis zu 500 US-Dollar an Zusatzleistungen in den vier einzigartigen Malediven-Resorts der Kette.

Mit dieser Aktion setzt Cinnamon Hotels & Resorts ein deutliches Zeichen: Luxusurlaub auf den Malediven soll nicht nur unvergesslich, sondern auch besonders lohnenswert sein.

Cinnamon Dhonveli Maldives – Der perfekte Mix aus Abenteuer und Erholung

Nur 20 Minuten per Speedboot von Malé entfernt, liegt das mehrfach ausgezeichnete Cinnamon Dhonveli Maldives, Träger des „Gold Award“ als Leading Surf Resort. Das Resort bietet eine harmonische Balance aus Aktivurlaub und purer Entspannung, ideal für Familien, Paare und Freunde gleichermaßen.

152 geschmackvoll gestaltete Zimmer in sieben verschiedenen Kategorien bieten für jeden Geschmack das passende Ambiente. Während Kinder im Pool planschen oder am Strand toben, gönnen sich Erwachsene wohltuende Spa-Massagen oder genießen einen Sundowner an der Rayvilla Bar, wo der Sonnenuntergang die Lagune in goldenes Licht taucht.

Cinnamon Velifushi Maldives – Design trifft auf Natürlichkeit

Im unberührten Vaavu-Atoll erwartet Gäste das preisgekrönte Cinnamon Velifushi Maldives, ausgezeichnet als Leading Beach Resort. Inspiriert von der eleganten Form eines Mantarochens schwebt die Architektur des Resorts über der türkisfarbenen Lagune. Hier erlebt man ein visuelles Highlight, das seinesgleichen sucht.

90 stilvolle Zimmer und ein umfassendes All-inclusive-Angebot laden zum Verweilen ein. Im Gourmetrestaurant Marlin wird jede Mahlzeit zum Erlebnis: feinste internationale Küche, erlesene Weine und nur zehn Tische, perfekte Voraussetzungen für ein exklusives Dinner mit Meerblick.

Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives – Das Refugium für Erwachsene

Wer Ruhe und Privatsphäre sucht, findet im Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives sein Paradies. Als Leading Adults-Only Resort bietet es Paaren und Honeymoonern eine luxuriöse Auszeit fernab des Alltags.

Ab dem 1. November 2025 präsentiert das Resort neue Highlights: zwei zusätzliche Restaurants, ein moderner Sport- und Freizeitbereich mit Padel-Tennis sowie eine stilvolle Warte-Lounge, in der Gäste zwischen Ankunft und Abreise entspannt verweilen können. Das Ergebnis: ein Resort, das Erholung und Exklusivität neu definiert.

Ellaidhoo Maldives by Cinnamon – Das Paradies für Taucher

Für Entdecker der Unterwasserwelt ist Ellaidhoo Maldives by Cinnamon ein wahr gewordener Traum. Lonely Planet zählt das Hausriff zu den besten der Malediven – ein Eldorado für Taucher und Schnorchler aller Erfahrungsstufen.

Rund um die Insel liegen zahlreiche Tauchspots, die mit farbenprächtigen Korallen, majestätischen Riffhaien und einer faszinierenden Vielfalt an Meeresbewohnern begeistern. Besonders spektakulär: die Nacht-Tauchgänge, bei denen das Riff in geheimnisvollem Glanz erwacht.

Ein Angebot, das inspiriert

Mit dem diesjährigen 11.11-Angebot lädt Cinnamon Hotels & Resorts dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und in die Welt der maledivischen Inselträume einzutauchen. Jeder Sonnenaufgang, jedes Essen und jede Erfahrung erzählt hier eine eigene Geschichte – von Freiheit, Genuss und unvergesslichen Momenten.

Egal ob Alleinreisende, verliebte Paare oder Familien auf der Suche nach bleibenden Erinnerungen: Cinnamon Hotels & Resorts Maldives bietet für jeden Reisenden das passende Inselerlebnis.

Jetzt direkt buchen unter der Webseite des entsprechenden Resorts und die nächste Maledivenreise beginnen lassen, mit mehr Vorteilen, mehr Erlebnissen und dem besonderen Service, für den Cinnamon bekannt ist.

Über Cinnamon Hotels & Resorts Maldives

Cinnamon Hotels & Resorts ist eine mehrfach ausgezeichnete Hotelmarke, die für authentische Gastfreundschaft, inspirierendes Design und außergewöhnliche Urlaubserlebnisse steht. Auf den Malediven betreibt die Gruppe vier exklusive Resorts, die jeweils durch ihren individuellen Charakter und höchste Servicequalität überzeugen.

