Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives wird zum Fünf-Sterne-Adults-Only-Inselresort

leganz, Genuss und maledivischer Zauber: Das exklusive Refugium für Erwachsene lädt zu entspannten Tagen und besonderen Momenten im Paradies ein.

Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives präsentiert sich ab sofort als exklusives Fünf-Sterne-Adults-Only-Refugium und setzt damit neue Maßstäbe für stilvolle Entspannung inmitten der unberührten Natur der Malediven. Mit dieser Neupositionierung beginnt für das Resort ein neues Kapitel – mit durchdacht gestalteten Bereichen, sorgfältig ausgewählten kulinarischen Erlebnissen und erweiterten Freizeitangeboten, die alle das Markenversprechen widerspiegeln: Für alle, die dem Gewöhnlichen entwachsen sind.

Kulinarik auf einem neuen Niveau

Das gastronomische Konzept des Resorts wurde vollständig neu interpretiert und umfasst künftig zwei Signature-Restaurants.

Summer, das neue offene Strandrestaurant, öffnet Ende November seine Türen. Inspiriert von der lebendigen Energie der Südküstenküche der USA bringt es mit einem entspannten Grillkonzept den lässigen Charme Louisianas auf die Insel. Die Speisekarte feiert Spezialitäten vom Grill, Gourmet-Burger und herzhafte Lieblingsgerichte – serviert in einem Beachclub-Ambiente, das nahtlos vom sonnigen Nachmittag in die entspannte Abendstimmung übergeht.

Corals, das Mitte Dezember eröffnet, bietet ein semi-fine-dining-Erlebnis in einem elegant gestalteten, klimatisierten Innenraum, der von der Unterwasserwelt der Malediven inspiriert ist. Die Küche vereint feine internationale und französische Einflüsse, ergänzt durch eine sorgfältig zusammengestellte Weinauswahl und Live-Jazz-Auftritte, die das edle Ambiente perfekt abrunden.

Wellness & Freizeit

Für ein noch vielfältigeres Gästeerlebnis eröffnet Mitte November das erweiterte Sports and Recreation Centre. Es umfasst ein Badmintonfeld, neu eingeführte Pickleball- und Tennisplätze sowie einen eigenen Tischtennisbereich – ein Angebot, das den wachsenden Wunsch nach gemeinschaftlichen und wellnessorientierten Aktivitäten aufgreift. Diese Erweiterungen bringen neue Energie und Leichtigkeit in das Resort und schaffen ideale Bedingungen, um Aktivität und Erholung harmonisch zu verbinden.

Komfort & Service

Um Gästen auch vor dem Check-in oder nach dem Check-out höchsten Komfort zu bieten, hat Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives eine stilvolle Guest Waiting Lounge eingerichtet. Sie bietet gemütliche Sitzbereiche, sanfte Beleuchtung, ausgewählte Tees und Kaffees, WLAN, eine sorgfältig zusammengestellte Leseecke sowie moderne Wasch- und Duschräume – ein ruhiger Rückzugsort, um die Zeit bis zur Weiterreise entspannt zu genießen.

Zur Wiedereröffnung sagte Rajeeva Rajapakse, General Manager von Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives:

„Unsere Vision war es, ein Refugium zu schaffen, in dem Erwachsene sich wieder zu sich finden, sich entspannen und die Magie des Insellebens neu entdecken und das in einer Atmosphäre, die gleichzeitig gehoben und mühelos wirkt. Jeder Bereich, von unseren neuen Restaurants bis zu den Wellness- und Freizeiteinrichtungen, wurde so gestaltet, dass er authentische, inspirierende Erlebnisse ermöglicht.“

Mit diesen Erweiterungen lädt Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives dazu ein, eine Insel zu erleben, auf der zeitgenössische Eleganz und maledivischer Charme perfekt verschmelzen – geschaffen für alle, die das Gewöhnliche hinter sich gelassen haben.

Weitere Informationen und Buchungen unter: www.cinnamonhotels.com/cinnamon-hakuraa-huraa-maldives.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi

Herr Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 06202 / 945 30 85

web ..: https://marketing-nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Über Cinnamon Hotels & Resorts

Cinnamon Hotels & Resorts ist eine führende Hotelmarke in Sri Lanka und auf den Malediven mit einem Portfolio von 15 einzigartigen Häusern – elf in Sri Lanka und vier auf den Malediven. Die Marke steht für authentische Gastfreundschaft, unverwechselbares Design und außergewöhnliche Erlebnisse, die Kultur, Natur und Kulinarik miteinander verbinden. Cinnamon Hotels & Resorts gehört zur John Keells Group, Sri Lankas größtem börsennotierten Konglomerat, und verkörpert deren Engagement für nachhaltigen Tourismus, Innovation und exzellenten Service.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cinnamonhotels.com

Pressekontakt:

Cinnamon Hotels & Resorts

Herr Sandharu Ferdinando

Vauxhall Street 186

02 Colombo

fon ..: (+94) 77 335 5053

email : sandharu@cinnamonhotels.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Invasive eingeschleppte australische und neuseeländische Tierarten – gebietsfremd und zuvor nichtheimisch! Cinnamon Hotels & Resorts Maldives startet das größte Angebot zum 11.11. aller Zeiten