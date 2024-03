Cinnamon Dhonveli Maldives erklimmt 2024 die Spitze der Reisebranche

Malediven, nur einen Hauch entfernt vom Pulsschlag der Natur:

Das Cinnamon Dhonveli Maldives, ein Paradies, das sich Familien und Abenteuerlustigen gleichermaßen widmet, hat es erneut geschafft, die Herzen seiner weltweiten Besucher zu erobern. Mit einer Mischung aus unvergleichlichem Service und Qualität hat sich das Resort erneut die Anerkennung verdient und strahlt auf dem Podium der Reisebranche.

In diesem Jahr hat das Resort zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung und Anerkennung des Traveller Review Award, den HolidayCheck 2024 und die TUI Global Hotel Awards ergattert. Diese Auszeichnungen, verliehen von wahren Reisekennern – unseren Gästen -, heben Cinnamon Dhonveli aus über 13.000 Hotels weltweit hervor. Eine wahrhaft eindrucksvolle Leistung, die unser Herzblut und die unermüdliche Hingabe widerspiegelt, jedem Gast einen unvergesslichen Aufenthalt zu bescheren. Diese Anerkennungen sind ein Zeugnis für die außerordentlichen Erlebnisse, die wir erschaffen, und die Liebe zum Detail, mit der wir jeden Moment zu etwas Besonderem machen.

Vijai Singh, unser Area Vice President bei Cinnamon Hotels & Resorts Maldives, teilt unseren Eifer, die Malediven als ein Traumziel zu präsentieren. »Unsere Auszeichnungen spiegeln die harte Arbeit und das außergewöhnliche Engagement unseres Teams wider. Sie sind der Beweis für unser ständiges Bestreben, Maßstäbe in der Gastfreundschaft neu zu definieren und unvergessliche Momente zu schaffen. Unser Erfolg basiert auf dem Talent und der Leidenschaft unseres Teams, sowie unserer unerschütterlichen Hingabe an die Zufriedenheit unserer Gäste.«

Nur 13 km von Male entfernt, bietet Cinnamon Dhonveli die perfekte Mischung aus Nähe zum Flughafen, Luxus und Abenteuer und zählt zu den begehrtesten Zielen auf den Malediven. Die Insel, ein echter Anziehungspunkt für Surfer, Taucher und Sonnenanbeter, liegt in der Nähe des legendären Pasta Point und verspricht aufregende Aktivitäten inmitten paradiesischer Schönheit.

Profitieren Sie jetzt von unseren exklusiven Direktbuchungsvorteilen mit Rabatten von bis zu 65 % für Aufenthalte ab drei Nächten und einem sagenhaften 67 % Rabatt für Last-Minute-Bucher ab fünf Nächten. Unsere „Book Direct“-Kampagne belohnt das Fernweh nicht nur mit erheblichen Ersparnissen, sondern auch mit kostenlosen Schnellboottransfers und maßgeschneiderten Erlebnissen, die speziell auf die Bedürfnisse preisbewusster Reisender zugeschnitten sind.

