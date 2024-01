Cinnamon Hotels & Resorts lädt Gäste ein, das Paradies zu entdecken – jetzt mit unwiderstehlichem Flash-Sale

Male, Malediven Die Malediven, ein tropisches Idyll, bekannt für seine strahlend weißen Strände und kristallklares Wasser, haben kürzlich einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht.

Über 1,8 Millionen Menschen entdeckten im Jahr 2023 diese paradiesische Urlaubsatmosphäre. Inmitten dieser blühenden Tourismuslandschaft startet Cinnamon Hotels & Resorts nun eine Kampagne, die verspricht, den Urlaubstraum in greifbare Nähe zu rücken.

Mit vier atemberaubenden Resorts, jedes einzigartig in seiner Exklusivität, ermöglicht es Cinnamon Hotels & Resorts Maldives, jedem Gast, ein maßgeschneidertes Paradieserlebnis zu haben. Im Cinnamon Velifushi Maldives erwarten die Reisenden atemberaubende Unterwasserexpeditionen und kulinarische Höhepunkte. Abenteuerlustige Familien werden sich im Cinnamon Dhonvelli Maldives mit seinem umfangreichen Wassersportangebot wie zu Hause fühlen. Ruhe und Frieden finden Erholungsbedürftige im Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives, und das Ellaidhoo Maldives by Cinnamon liegt inmitten des siebtgrößten Korallenriffs der Welt – ein Traum für Taucher und Schnorchler.

Um dieses Paradies noch verlockender zu gestalten, bietet Cinnamon Hotels & Resorts bis zu 10 % Rabatt bei Direktbuchungen und zwei zusätzliche, individuell wählbare Vergünstigungen. Man stelle sich vor: Ein exquisites Vier-Gänge-Steak- oder Meeresfrüchte-Dinner am unberührten Strand, abgerundet von einem romantischen Paarausflug. Unvergessliche Momente werden bei einer Delfinbeobachtungstour mit der Familie geschaffen und wahre Entspannung entfaltet sich bei einer wohltuenden Spa-Behandlung.

Für die Gäste des Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives wird der Traum noch süßer: ein kostenloses Upgrade vom Strandbungalow zum Wasserbungalow. All das ist möglich bei einer Buchung zwischen dem 5. und 11. Januar 2024 für Aufenthalte vom 5. Januar bis 30. April 2024 – ein Erlebnis, das Luxus und Natur in perfekter Harmonie vereint.

In dieser atemberaubenden Landschaft erzählt jeder Sonnenuntergang eine Geschichte und jede Welle ruft zum Abenteuer. Cinnamon Hotels & Resorts Maldives steht bereit, seine Gäste mit offenen Armen zu empfangen.

Cinnamon Velifushi Maldives: Kostenloses Essens-Upgrade auf den nächsten Plan (BB auf HB / HB auf VP / AI auf PAI) bei einem Aufenthalt von 5 Nächten. Direktbuchungen zwischen dem 5. und 11. Januar 2024 (TBC), für Aufenthalte vom 5. Januar bis 30. April 2024 bieten exklusive Vorteile.

Ellaidhoo Maldives by Cinnamon: Kostenlose Essens-Upgrades auf den nächsten Plan sowie ein täglicher Cocktail pro Person (BB zu HP / HB zu VP). Nicht gültig für AI oder PAI. Buchungen zwischen dem 5. und 11. Januar 2024 (TBC) für Aufenthalte vom 5. Januar bis 30. April 2024 bringen attraktive Direktbuchungsvorteile.

Cinnamon Dhonveli Maldives: Kostenlose Essens-Upgrades auf den nächsten Plan (BB zu HB / HB zu FB / FB zu AI). Bei einer direkten Buchung zwischen dem 5. und 11. Januar 2024 (TBC) für Aufenthalte vom 5. Januar bis 30. April 2024 warten exklusive Vergünstigungen für einen tropischen Kurzurlaub.

Mit der Einführung attraktiver Angebote steht das Land kurz vor der Verwirklichung seines ehrgeizigen Ziels, im Jahr 2024 die Zwei-Millionen-Touristenzahl zu überschreiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cinnamon Hotels & Resorts

Frau Deshanee Wijayasinghe

Justice Akbar Mawatha 5

02 Colombo

Indien

fon ..: +94772838828

web ..: https://www.cinnamonhotels.com/

email : deshanee@cinnamonhotels.com

Cinnamon Hotels & Resorts ist eine attraktive Hotelkette in Sri Lanka und auf den Malediven und Mitglied von John Keells Holdings PLC, einer der größten börsennotierten Unternehmensgruppen in Sri Lanka mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen Freizeit, Transport, Immobilien und Konsumgüter & Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie, Geschäftsprozessabläufe bis hin zu Plantagen.

Cinnamon Hotels & Resorts steht an der Spitze der Gastfreundschaft Sri Lankas durch Komfort, Kreativität, Abenteuer und inspiriertes Leben. Jede Immobilie ist so gestaltet, dass sie die lokale Umgebung, den Charakter, die Kultur und die Traditionen der Region, in der sie sich befindet, hervorhebt und ergänzt. Von Dschungel- Cabanas über Stadtluxus, Wasservillen auf den Malediven bis hin zu Strandchalets in Sri Lanka – jedes Resort ist darauf ausgelegt, seine Gäste auf eine unvergessliche Entdeckungsreise mitzunehmen. Mit drei Stadtimmobilien in Colombo, acht Resortimmobilien in Sri Lanka und vier Resorts auf den Malediven sowie einer Vielzahl neuer und aufregender Projekte in der Planung ist Cinnamon Hotels & Resorts der Partner für das „Juwel des Indischen Ozeans“ und seine zeitlose und faszinierende „Smaragdinsel“.

Pressekontakt:

Cinnamon Hotels & Resorts

Frau Deshanee Wijayasinghe

Justice Akbar Mawatha 5

02 Colombo

fon ..: +94772838828

web ..: https://www.cinnamonhotels.com/

email : deshanee@cinnamonhotels.com

