Goliath Resources: Golddigger wird zu einer der wichtigsten Entdeckungen des Goldenen Dreiecks

2023 war ein äußerst erfolgreiches Jahr für Goliath. Volumen und Gehalte der Entdeckung auf Golddigger wurden deutlich gesteigert.

Die Surebet-Entdeckung von Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) ist Teil des 61.685 Quadratkilometer umfassenden Golddigger-Projekts in British Columbia. Nach geradezu zahllosen Bohrergebnissen, die signifikante Goldgehalte über signifikante Mächtigkeit erbrachten, hat sich herausgestellt, dass es sich um ein riesiges System handelt, in dem die Goldvererzung in gleich mehreren „Schichten“ auftritt. Das bestätigten nun auch die Ergebnisse der letzten 99 Bohrungen aus dem vergangenen Jahr, die zum überwiegenden Teil mächtige Intervalle signifikanter Quarzsulfidmineralisierung mit weitverbreiteter Gold- und Silbervererzung erbrachten. Damit konnten das Volumen und der durchschnittliche Gehalt der Zonen Surebet, Bonanza Shear und auch Golden Gate erhöht werden. Und bei keiner dieser Zonen hat Goliath bislang das Ende der Vererzung gefunden!

Die Highlights der Surebet-Zone

Goliath hat sein Vererzungsmodell der Surebet-Zone mit den neuesten Analyseergebnissen aktualisiert. Dadurch stieg der durchschnittliche Goldäquivalentgehalt um 43% und das Volumen um 24%. Nach zuvor 5.500.000 Kubikmeter mit 6,31 g/t Goldäquivalent kommt die Surebet-Zone jetzt auf 6.800.000 Kubikmeter mit 9,04 g/t Goldäquivalent (AuEq). Bislang haben 106 Bohrungen die in Hazelton-Sedimenten beherbergte Surebet-Zone durchschnitten, von denen 92% (!) auf Goldvererzung stießen.

Lesen Sie hier den gesamten Artikel:

