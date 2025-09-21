  • Cinnamon Dhonveli & Velifushi Maldives gewinnen Gold bei den South Asian Travel Awards (SATA) 2025

    Cinnamon Hotels & Resorts Maldives feiert doppelte Erfolge: Zwei der Resort-Inseln erhalten Gold-Auszeichnungen bei den renommierten South Asian Travel Awards 2025 in Colombo.

    BildColombo/Malé, 21. September 2025 – Zwei Resorts der renommierten Hotelgruppe Cinnamon Hotels & Resorts Maldives wurden bei der 9. Verleihung der South Asian Travel Awards (SATA) 2025 mit Gold prämiert: Cinnamon Dhonveli Maldives erhielt die Auszeichnung als Leading Surf Resort, während Cinnamon Velifushi Maldives den Titel Leading Beach Resort errang.

    Die feierliche Preisverleihung fand am 20. September 2025 im Cinnamon Grand Colombo statt und würdigte herausragende Leistungen in der Reise- und Tourismusbranche Südasiens. Insgesamt wurden 53 Gold- sowie 113 Silberauszeichnungen vergeben. Die Veranstaltung brachte führende Vertreterinnen und Vertreter der Branche aus Sri Lanka, Indien, Malediven, Nepal, Bhutan und Bangladesch zusammen.

    Cinnamon Dhonveli Maldives, gelegen im Nord-Malé-Atoll, wurde bereits zum siebten Mal als Leading Surf Resort ausgezeichnet, davon zum dritten Mal in Folge. Das Resort genießt international hohes Ansehen, insbesondere durch seinen legendären Surfspot „Pasta Point“, der als einer der besten und exklusivsten Surfspots des Indischen Ozeans gilt. Neben Surferlebnissen bietet das Resort ein umfangreiches Angebot an Wassersportarten, Spa-Einrichtungen sowie kulturelle Erlebnisse, die eine perfekte Symbiose mit dem maledivischen Lifestyle ergeben.

    Für Cinnamon Velifushi Maldives markiert der Gewinn des Titels Leading Beach Resort einen bedeutenden Meilenstein. Das auf einer Privatinsel gelegene Resort lockt seine Gäste mit einem türkisblauen Hausriff, weißen Sandstränden und einer exklusiven Auswahl an Strand- und Überwasservillen. Ergänzt wird das Angebot durch ein hochwertiges Wellnesskonzept, Gourmetrestaurants sowie familienfreundliche Aktivitäten, die ein umfassendes Urlaubserlebnis schaffen.

    Sanjeeva Perera, Area General Manager von Cinnamon Hotels & Resorts Maldives, äußerte sich zur Doppel-Auszeichnung wie folgt:

    „Diese beiden Auszeichnungen spiegeln sowohl eine langjährige Erfolgsgeschichte als auch einen bedeutenden Fortschritt wider. Cinnamon Dhonveli Maldives mit seinem ikonischen Pasta Point bestätigt erneut seine Rolle als Herzstück der Surfszene in Südasien. Gleichzeitig markiert die erstmalige Gold-Auszeichnung für Cinnamon Velifushi Maldives einen wichtigen Moment, der die natürliche Schönheit der Insel und das Engagement unserer Teams für außergewöhnliche Urlaubserlebnisse würdigt. Beide Erfolge unterstreichen die Position von Cinnamon Hotels & Resorts Maldives als einen Ort, an dem Abenteuer und Erholung aufeinandertreffen.“

    Die Cinnamon Hotels & Resorts Gruppe steht dabei nicht nur für außergewöhnliche und luxuriöse Urlaubsgenüsse, sondern setzt sich auch aktiv für den nachhaltigen Aspekt von Fernreisen ein. So bekommen Gäste jeweils personalisierte Trinkflaschen, um Plastikmüll zu reduzieren und wo immer es möglich ist, setzt sich die Gruppe für die Regeneration der umliegenden Unterwasserwelt ein.

    Die South Asian Travel Awards gelten als eine der wichtigsten Plattformen zur Anerkennung von Qualität und Innovation in der Tourismusbranche der Region. Neben den Erfolgen der Cinnamon-Resorts wurde auch die Destination Malediven bei den SATA 2025 ausgezeichnet, unter anderem als Leading Adventure Destination. Bhutan erhielt den Titel Leading Heritage Destination.

    Die aktuellen Auszeichnungen stärken die Marke Cinnamon Hotels & Resorts Maldives nachhaltig und festigen deren Ruf als führender Anbieter einzigartiger Urlaubserlebnisse in der Region.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Marketing Nastasi
    Herr Alexander Nastasi
    Keplerstraße 1-3
    68723 Schwetzingen
    Deutschland

    fon ..: +49 6202 9453085
    web ..: https://marketing-nastasi.de
    email : info@marketing-nastasi.de

    Unternehmensprofil – Cinnamon Hotels & Resorts Maldives
    Cinnamon Hotels & Resorts ist eine führende Hotelmarke im südasiatischen Raum und betreibt mehrere preisgekrönte Resorts auf den Malediven. Die Häuser zeichnen sich durch ihre Lage, ihr authentisches Angebot und ihren hohen Servicestandard aus. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Gastfreundschaft und Innovation bietet Cinnamon unvergessliche Reiseerlebnisse für verschiedenste Zielgruppen.

    Pressekontakt:

    Cinnamon Hotels & Resorts
    Herr Sandharu Ferdinando
    Vauxhall Street 186
    02 Colombo

    fon ..: (+94) 77 335 5053
    email : sandharu@cinnamonhotels.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Cinnamon Dhonveli Maldives erklimmt 2024 die Spitze der Reisebranche
      Malediven, nur einen Hauch entfernt vom Pulsschlag der Natur:...

    2. Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives bei den TTM Awards 2025 zum besten Adults-Only-Resort gekürt
      Ausgezeichnete Ruhe: Das Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives überzeugt mit exklusivem Adults-Only-Konzept, romantischer Privatsphäre und maßgeschneiderten Erlebnissen im Herzen des Meemu Atolls....

    3. Cinnamon Hotels & Resorts Maldives enthüllt exklusive Black Friday-Angebote für den Traumurlaub
      Auch Cinnamon Hotels & Resorts Maldives nimmt an den weltweit bekannten und beliebten Black Friday Angeboten teil....

    4. Tripadvisor Travellers‘ Choice Awards 2025: Nova Maldives unter den weltweit besten Resorts
      Nova Maldives unter den besten Resorts der Welt...

    5. Abenteuer und Taucherlebnisse bei Cinnamon Hotels & Resorts Maldives: Ein Paradies für Unterwasserentdecker
      Tauchen Sie ein in die spektakuläre Unterwasserwelt der Malediven: Cinnamon Hotels & Resorts bieten Abenteuer, Luxus und unvergessliche Tauch-Erlebnisse für jedes Niveau....

    6. IMPRESS Destination Services für die World Travel Awards 2025 in Deutschland und Österreich nominiert
      Erneut wurde IMPRESS Destination Services für die World Travel Awards als top DMC in Deutschland und Österreich nominiert. Voten Sie mit Ihrer Stimme und werden Sie Teil unseres Erfolgs...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.