Tripadvisor Travellers‘ Choice Awards 2025: Nova Maldives unter den weltweit besten Resorts

Nova Maldives unter den besten Resorts der Welt

Der Tripadvisor Travellers‘ Choice Award 2025 bestätigt: Nova Maldives gehört zu den weltweit besten 10 % aller Resorts. Die Awards gehören zu wichtigsten Auszeichnungen der Reisebranche, da nicht die Meinung von ein paar wenigen Juroren zählt, sondern Millionen von Bewertungen ganz normaler Urlauber und Gäste ausgewertet werden. Wer dann mit durchweg ausgezeichneten Bewertungen glänzen kann, wird in den erlesenen Kreis der Preisträger aufgenommen.

Gerade in einem so kompetitiven Umfeld wie den Malediven, wo sich eine Trauminsel an die nächste reit, ist es oft schwierig, bei den Gästen herauszustechen und nur die besten Bewertungen zu erhalten. Die Auszeichnung ist der Beweis, dass es dem Nova Maldives gelungen ist, im kompetitiven Umfeld der Malediven bei seinen Gästen trotzdem positiv herauszustechen. Nova fokussiert sein Angebot auf junge Reisende und Solo-Traveller, die sich nach mehr sehnen, als einfach nur am Strand zu liegen. Nova Maldvies lebt mehr als einfache Gastfreundschaft.

Das Resort Team fokussiert sich nur auf das persönliche Wohlbefinden. Mit seinem Soft Luxury-Ansatz ist Nova ein Zufluchtsort an dem Gäste wahre Ruhe, eine tiefe Beziehung zur regionalen Kultur und Natur oder einfach Good Soul Days erleben können. Als weltweit größte Plattform für Reisetipps und -bewertungen verfügt Tripadvisor über eine hohe Glaubwürdigkeit innerhalb der weltweiten Reisecommunity und ist für Millionen Reisende eine vertrauenswürdige Quelle für ihre Urlaubsplanung. Gespeist durch unzählige authentische und seriöse Bewertungen von echten Gästen.

„Diese Auszeichnung würdigt das gesamte Team des Nova.“, kommentierte Abdulla Aboobakuru, General Manager. „Es ist eine Auszeichnung für unseren gemeinsamen Einsatz und ein super Feedback unserer Gäste, das wir über alles schätzen. Auch zukünftig werden wir im Nova alles dafür geben, unvergessliche Momente und Erinnerungen zu schaffen, die die Herzen und Seelen unserer Gäste berühren.“

Vom herzlichen Service und dem einzigartigen kulturellen Eintauchen bis hin zum Engagement für den Schutz der Meere und die Wiederherstellung der Korallen – die Erlebnisse des Resorts sind so gestaltet, dass sie Wärme und ein Gefühl der Zugehörigkeit ausstrahlen. Zu den Initiativen gehört neben der Aufforstung der Korallenriffe auch bewusste kulinarische Erlebnisse und Wellness-Tauchprogramme. Dazu arbeitet Nova erfolgreich mit örtlichen Schul- und Schutzprogrammen, PADI Aware und dem Walhai-Forschungsprogramm der Malediven zusammen. Durch unterschiedliche Workshops ermutigt Nova seine Gäste zu bewusstem und nachhaltigem Reisen.

Mehr Infos unter: nova-maldives.com

