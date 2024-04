Cinnamon Hotels & Resorts präsentiert die ultimative Sommer-Bucketlist für die Malediven

Male, Malediven – Der Sommer ruft, und mit ihm die unvergesslichen Erlebnisse, die nur die Malediven bieten können:

Schnorcheln mit Schildkröten, das Surfen auf perfekten Wellen und das Eintauchen in die atemberaubenden Korallenriffe. Cinnamon Hotels & Resorts entfacht die Vorfreude auf diese Jahreszeit mit einer speziell zusammengestellten Sommer-Bucketlist, die für jeden Reisenden das Passende bereithält, um unvergessliche Momente zu erleben und gleichzeitig einige Punkte von der persönlichen Bucketlist zu streichen.

Das Ellaidhoo Maldives by Cinnamon, umgeben vom siebtgrößten Korallenriffsystem der Welt, zählt zu den Top 100 der besten Tauch- und Schnorchelziele weltweit. Nur 20 Meter vom Strand entfernt, eröffnet sich Tauchern und Schnorchlern eine Unterwasserwelt, die mit einer beeindruckenden Korallenvielfalt aufwartet und ganzjährig die Möglichkeit bietet, nicht nur große Fische zu beobachten, sondern auch mit Mantarochen zu tauchen.

Cinnamon Velifushi Maldives lockt mit exklusiven Schnorchelausflügen rund um das Keyodhoo-Schiffswrack, dessen Überreste – vom Steuerhaus bis zum Hauptdeck – mit schillernden Korallen überzogen sind, die ein Zuhause für eine vielfältige Meeresfauna bieten.

Mit direktem Zugang zum berühmten Pasta Point Surfspot bietet Cinnamon Dhonveli Maldives ein Urlaubserlebnis der besonderen Art, das von atemberaubenden Overwater-Suiten, Spa-Behandlungen für Paare, romantischen Bootsfahrten bei Sonnenuntergang bis zu privaten Abendessen am Strand reicht. Hier finden Romantiker, Abenteuerlustige und Wassersportbegeisterte gleichermaßen ihr Paradies.

Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives besticht durch eine der größten flachen Lagunen der Malediven und bietet idyllische Bedingungen für Fotoshootings, romantische Goodies wie eine Flasche Wein und einen Obstkorb im Überwasserbungalow oder Sandstrandvilla und unzählige Aktivitäten für Paare. Das Platinum Island, ein Adults-only Urlaubsort, rundet das Angebot mit exklusiven Annehmlichkeiten und Entspannungsmöglichkeiten ab.

Erleben Sie mit Cinnamon Hotels & Resorts unvergessliche Abenteuer, romantische Momente und spannende Ausflüge. Profitieren Sie bei einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten von vier exklusiven Direktbuchungsvorteilen und planen Sie noch heute Ihren Traumurlaub.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cinnamon Hotels & Resorts – Maldives Head Office

Frau Deshanee Wijayasinghe

02nd Floor, H. Maizan Building 1

20252 Sosun Magu

Malediven

fon ..: +94772838828

web ..: https://cinnamonhotels.com

email : info@marketing-nastasi.de

Cinnamon Hotels & Resorts, eine renommierte Hotelkette in Sri Lanka und auf den Malediven, ist stolzes Mitglied von John Keells Holdings PLC, einem der größten börsennotierten Zusammenschlüsse Sri Lankas mit einem breit gefächerten Portfolio in den Sektoren Freizeit, Transport, Immobilien, Konsumgüter und Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, IT, Geschäftsprozesse und Plantagen.

Die Marke Cinnamon steht für die Spitze der srilankischen und maledivischen Gastfreundschaft, geprägt von Komfort, Kreativität, Abenteuern und einem Leben voll faszinierender Inspirationen. Jede Immobilie ist einzigartig gestaltet, um die lokale Umgebung, Kultur und Traditionen zu reflektieren. Von den Dschungel-Cabanas, über urbanen Luxus, bis zu den Wasservillen auf den Malediven und Strandchalets in Sri Lanka, verspricht Cinnamon Hotels & Resorts eine unvergessliche Reise voller unglaublicher Highlights. Mit einer beeindruckenden Auswahl an Stadt- und Resortimmobilien in Colombo, Sri Lanka, und auf den Malediven sowie einer Reihe von spannenden neuen Projekten, ist Cinnamon Hotels & Resorts Ihr zuverlässiger Begleiter in die magische Welt des „Juwels des Indischen Ozeans“ und seiner „Smaragdinsel“.

