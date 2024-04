Top-Schutz für Eselhalter: die Eselhaftpflichtversicherung – jetzt neu bei vergleichen-und-sparen.de

Ab sofort bietet der Bottroper Tierversicherungsmakler eine Esel-Haftpflichtversicherung an. Sie schützt Eselhalter vor den finanziellen Folgen, wenn ihre grauen Langohren mal auf Abwege geraten.

Esel freuen sich über zahlreiche Fans unter den Tierliebhabern. Bei Kutschfahrten oder Wanderungen bereiten sie jede Menge Freude. Zeigen sie sich jedoch mal von ihrer sturen Seite, kann das ganz schnell teuer werden. Der niedergetrampelte Weidezaun oder der schmerzhafte Tritt auf den Fuß des Stallbesuchers sind nur zwei Beispiele, bei denen hohe Kosten entstehen können. Hier kommt die neue Eselhaftpflichtversicherung von vergleichen-und-sparen.de ins Spiel: Sie schützt Eselhalter vor den finanziellen Folgen, wenn ihre tierischen Gefährte Schäden verursacht haben.

Umfangreicher Schutz

Bereits ab einem Beitrag von 34 EUR pro Jahr erstattet die Eselhaftpflicht Personen-, Sach- und Vermögensschäden – und das bis zu einer Höhe von 50 Mio. EUR. Je nach Tarif kommen weitere Leistungen hinzu, zum Beispiel für ungewollte Deckakte, Schäden durch das Fohlen des versicherten Esels oder Reisen ins Ausland. Die Eselhaftpflichtversicherung verfügt bei fast allen Angeboten über eine Forderungsausfalldeckung – das heißt, sie greift, wenn der Versicherungsnehmer auf einem Schaden durch ein anderes Tier sitzen bleibt, weil dessen Halter keine Versicherung hat und die Kosten nicht begleichen kann.

Neuzugang im tierischen VS.-Portfolie

Der Esel reiht sich in die tierische VS.-Familie ein, zu der bereits Pferde, Hunde, Katzen, Kaninchen sowie Papageien und Sittiche gehören. Eselhalter können im Vergleichsrechner die Angebote gegenüberstellen und den passenden Tarif für sich und ihren Esel finden – ganz nach dem Motto: Sei kein Esel – versichere Dein Langohr!

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Tier und Mensch an – und dazu sehr attraktiven Spezialtarife im Bereich der Tierversicherung. Der freie Versicherungsmakler bietet Angebote von allen namhaften Versicherungen an. Das Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken dem Spezialmakler für Tierversicherungen bereits ihr Vertrauen.

