Schutz mit „Wau“-Faktor: Top Hundeversicherungen von der hepster – neu bei vs vergleichen-und-sparen GmbH

Bester Schutz für Vierbeiner – darauf ist der Bottroper Versicherungsmakler vs vergleichen-und-sparen GmbH spezialisiert. Jetzt neu im Portfolio: Hundekranken- und -OP-Versicherungen der hepster.

Wenn der treue Freund auf vier Pfoten einmal krank wird oder gar unters Messer muss, kann das schnell ein gewaltiges Loch in Frauchens oder Herrchens Geldbeutel fressen. Davor schützen Hundekranken- und -OP-Versicherungen: Sie garantieren die bestmögliche medizinische Behandlung für die Fellnase, ohne dass der Halter auf hohen Kosten sitzenbleibt. In dem auf den Schutz von Tieren spezialisierten Online-Portal vergleichen-und-sparen.de können Tierhalter zahlreiche Top-Tarife miteinander vergleichen. Ganz neu im Angebot sind jetzt die Hundekranken- und -OP-Versicherungen der hepster.

Besondere Highlights in den Tarifen

Mit ihren Krankenversicherungs-Tarifen Premium, Superior und Superior Plus bietet die hepster viele Vorteile – und das bereits ab 34,11 EUR monatlich. Ein besonderes Highlight: Der Beitrag für den Krankenvollschutz bleibt in allen drei Tarifen auch mit fortschreitendem Alter des Hundes konstant. Weitere Pluspunkte sind die freie Tierarzt- und Klinikwahl sowie die volle Kostenübernahme im besten Tarif. Als reiner Schutz für operative Eingriffe bietet sich die Hunde-OP-Versicherung der hepster an – und das bereits ab 4,37 EUR im Monat. Je nach Tarif – zur Wahl stehen hier die Varianten Basis, Premium, Superior und Superior Plus – werden die vollen Tierarztkosten im Zusammenhang mit Operationen übernommen. Ein weiterer großer Vorteil: Bei Unfällen greift der OP-Schutz sofort – ansonsten gilt nach Vertragsabschluss ein Monat Wartezeit. Zusätzlich ist eine direkte Abrechnung mit dem Tierarzt möglich. Mit diesen und anderen tollen Leistungen ist der gesundheitliche Schutz der geliebten Fellnase garantiert!

