Frisch reingeflattert: Die Papageien- und Sittichversicherung – jetzt neu bei vergleichen-und-sparen.de

Die bei vergleichen-und-sparen.de haben doch ’nen Vogel! Auf jeden Fall hat der Bottroper Tierversicherungsmakler ab sofort eine spezielle Vogelversicherung in seinem Portfolio.

Mit der Papageienversicherung setzt vs vergleichen-und-sparen GmbH erneut Maßstäbe im Bereich der Tierversicherungen. Neben der Absicherung von Pferd, Katze, Hund und Kaninchen ist damit nun auch der Schutz von Sittichen und Papageien möglich. Geschäftsführer Jörg Hüwels: „Mit der Einführung unserer Papageien- und Sittichversicherung möchten wir Tierhaltern eine umfassende Absicherung für ihre exotischen Begleiter bieten. Wir verstehen die einzigartigen Bedürfnisse von Vogelhaltern und sind stolz darauf, eine maßgeschneiderte Versicherungslösung anzubieten, die ihnen die Gewissheit gibt, dass ihre gefiederten Freunde den bestmöglichen Schutz erhalten können, ohne dass die Halter dabei finanziell Federn lassen müssen.“ Zur Auswahl stehen ein OP-Schutz und ein umfassender Krankenvollschutz für Vögel.

Mit der Papageien-OP-Versicherung teure Eingriffe abfedern

Ob gebrochener Flügel oder verletzter Schnabel: Nicht selten geraten Ara, Wellensittich und Co. in eine brenzlige Situation, aus der sie nur ein rascher chirurgischer Eingriff retten kann. Vogelhalter unterschätzen dabei oft die anfallenden Kosten für die Behandlung und Unterbringung in der Tierklinik, die sich schnell auf mehrere Hundert bis von Fall zu Fall sogar Tausende Euro belaufen können. Klar im Vorteil sind dann jene, die der Kostenfalle mit einer Papageien-OP-Versicherung vorbeugen. Diese übernimmt bei medizinisch notwendigen Operationen bis zu 90 % der anfallenden Tierarztkosten – und das je nach Tarif bereits ab monatlich 3,34 EUR.

Frei wie ein Vogel mit der Papageienkrankenversicherung

Mit vielen weiteren Leistungen bietet die Papageienkrankenversicherung einen noch umfangreicheren Gesundheitsschutz für muntere Plapperschnäbel. Neben operativen Eingriffen deckt sie beispielsweise auch spezielle Therapien wie Chiropraktik oder Akupunktur ab, liefert ein sattes jährliches Vorsorge- und ein SOS-Budget sowie eine Menge mehr. Das Beste: Schon ab monatlich 5,06 EUR können Vogelfreunde ihre Schützlinge mit dem Vogel-Krankenvollschutz gesundheitlich fest unter ihre Fittiche nehmen.

Ideale Voraussetzungen, damit sich Vogelhalter und ihre Lieblinge sicher und frei fühlen können.

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Tier und Mensch an – und dazu sehr attraktiven Spezialtarife im Bereich der Tierversicherung. Der freie Versicherungsmakler bietet Angebote von allen namhaften Versicherungen an. Das Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken dem Spezialmakler für Tierversicherungen bereits ihr Vertrauen.

