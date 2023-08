Tierarztbesuch leicht gemacht: der Tierarztratgeber – jetzt neu bei vs vergleichen-und-sparen.de

Tierarztpanik? Nein danke! Ein neuer Ratgeber für den Tierarztbesuch macht die Visite beim Veterinär ab sofort einfacher, entspannter, besser. Für Tierhalter gleichermaßen wie für deren Schützlinge.

Auch Tiere werden mal krank

Am liebsten gesund: Diesen Wunsch hegen Menschen gleichermaßen für sich selbst wie für ihre Haustiere. Leider sind die felligen, gefiederten, behuften und geschuppten Gefährten jedoch nicht vor Krankheiten gefeit. Ob hartnäckiger Husten oder eine akute Verletzung: Manchmal ist ein Gang zum Tierarzt oder der Besuch einer Veterinärklink unumgänglich. Bloß, wie finden Haustierhalter im Fall der Fälle den richtigen Tiermediziner? Wie können sie sich und den tierischen Patienten bestmöglich auf den Tierarztbesuch vorbereiten? Und wie lassen sich die Tierarztkosten so gering wie möglich halten?

Die Antworten auf diese und weitere Fragen rund um den Tierarztbesuch hält der brandneue, kostenlose Tierarztratgeber des Tierversicherungsexperten vs vergleichen-und-sparen GmbH parat.

Gut geplant ist halb gewonnen

Der praktische Online-Leitfaden soll den Besuch in der Veterinärpraxis oder -klinik erleichtern und für den tierischen Schützling ebenso wie für dessen Halter einfacher machen. Dafür gibt es viele hilfreiche Tipps.

Der Tierarztratgeber nimmt Halterinnen und Halter an die Hand und leitet sie souverän von A bis Z durch den Tierarztbesuch: von der Auswahl der besten Praxis, auch in Bezug auf gefragte Fachrichtungen und Spezialisierungen, über die perfekte Vorbereitung des Tiers bis zur notwendigen Nachsorge nach dem erfolgten Eingriff. Checklisten helfen, in jeder Situation den Überblick und ein kühles Köpfchen zu bewahren. Um auch finanziell auf der sicheren Seite zu sein und sich nicht um hohe Tierarztkosten sorgen zu müssen, gibt es zudem Expertenrat zu maßgeschneiderten Tierversicherungen.

So können Kaninchen, Katzen, Hunde und Co. sowie deren Halterinnen und Halter dem nächsten Tierarztbesuch mit einem Lächeln entgegensehen.

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Tier und Mensch an – und dazu sehr attraktiven Spezialtarife im Bereich der Tierversicherung. Der freie Versicherungsmakler bietet Angebote von allen namhaften Versicherungen an. Das Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken dem Spezialmakler für Tierversicherungen bereits ihr Vertrauen.

