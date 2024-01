Mischlingshund Pico, das erste Patentier von vergleichen-und-sparen.de

Der Bottroper Versicherungsmakler vs vergleichen-und-sparen GmbH hat für Tierheimhund Pico seine erste Tierpatenschaft übernommen. Ein wichtiger Beitrag für das Tierwohl.

Großes Herz für Tiere

Der bestmögliche Schutz von Tieren steht für den Bottroper Tierversicherungsexperten vergleichen-und-sparen, kurz VS., seit jeher an erster Stelle. Viele aus dem Team haben selbst Tiere und kennen sich mit deren Bedürfnissen sowie den Sorgen der Halter aus. „Leider belasten die steigenden Kosten, auch beim Tierarztbesuch, viele Tierhalter mehr und mehr“, stellt Geschäftsführer Jörg Hüwels bedauernd fest. „Damit die Tiere nicht darunter leiden müssen, setzen wir uns aktiv für das Tierwohl ein und leisten gezielte Unterstützung.“ Jüngster Beitrag ist die Übernahme einer Tierpatenschaft für den bulgarischen Schäferhund-Mischling Pico aus dem Bottroper Tierheim.

Helfen mit einer Tierpatenschaft

Die vorbildliche Aktion nimmt Anfang November 2023 ihren Lauf, als Jörg Hüwels zum ersten Mal Pico begegnet. Der 2012 geborene Hund verweilt zu diesem Zeitpunkt schon seit geraumer Zeit im Tierheim Bottrop. Aufgrund seines recht hohen Alters und seiner extremen Scheuheit gehört er dort zu den schwer vermittelbaren Tieren.

Als unfreiwilliger „Dauergast“ im Tierheim verursacht Pico aber natürlich auch eine Menge Kosten. Futter, Pflege, tierärztliche Versorgung … Das alles muss bezahlt werden. Genau an diesem Punkt setzt die Idee einer Tierpatenschaft an: Mithilfe einer regelmäßigen Geldspende bekommt der tierische Schützling wertvolle Unterstützung und sein Zuhause auf Lebenszeit ist gesichert. Eine Idee, die den Tierversicherungsexperten sofort begeistert und die er mit Pico als erstem VS. Patentier schon wenige Wochen später umsetzt. „Pico gehört nun offiziell zu unser VS.-Familie“, freut sich Jörg Hüwels und ergänzt: „Zusätzlich zu unserer finanziellen Hilfe von monatlich 50 EUR möchten wir dem Hund aber auch gern persönlich etwas Gutes tun. In Absprache mit dem Tierheim werden wir zum Beispiel regelmäßig mit ihm Gassi gehen oder ihn einfach mal so besuchen.“ Für Pico war die Patenschaft sicherlich das schönste Weihnachtsgeschenk!

Mehr über Pico und die Möglichkeiten, selbst eine Tierpatenschaft zu übernehmen, gibt es hier nachzulesen: Patenhund Pico

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Jörg Hüwels

Wilhelm-Tenhagen-Straße 2

46240 Bottrop

Deutschland

fon ..: 02041-7744769

web ..: https://www.vergleichen-und-sparen.de

email : presse@vergleichen-und-sparen.de

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Tier und Mensch an – und dazu sehr attraktiven Spezialtarife im Bereich der Tierversicherung. Der freie Versicherungsmakler bietet Angebote von allen namhaften Versicherungen an. Das Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken dem Spezialmakler für Tierversicherungen bereits ihr Vertrauen.

Pressekontakt:

vs vergleichen-und-sparen GmbH / verysafe.de

Frau Vanessa von Hagen

Wilhelm-Tenhagen-Straße 2

46240 Bottrop

fon ..: 02041-7744769

email : presse@vergleichen-und-sparen.de

