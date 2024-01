Ehrlich gemütlich & authentisch romantisch

Hauptsache romantisch, aber gerne auch entspannt-sportlich. So zeigt sich der Winter im Seestädtchen Zell am See. Und in einem ganz besonderen Traditionshaus liegt man einfach immer richtig…

Ein malerischer See, eindrucksvolle Berge, ja sogar ein Gletscher, auf dem garantiert immer Schnee liegt. Wer Zell am See kennt, weiß: Hier ist der Winter wirklich bilderbuchreif. Neben seiner fantastischen Natur bietet das aktive Städtchen am Ufer des Zeller Sees dann auch in Sachen Sport alles, was das Herz zur kalten Jahreszeit schön warm werden lässt: Unendliche Skifreuden und Pisten satt für jedes Könnerlevel – vor allem durch die Verbindung zum Skicircus Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn. Schier endlose Langlaufloipen, die durch die wildromantische Gegend führen und teils auch abends befahrbar sind. Rodelbahnen, Eislaufplätze, Schneeschuhrouten… Und mittendrin: das **** Romantikhotel von Familie Hörl.

Liebe geht durchs Romantikhotel Zell am See

„Heim statt ins Hotel kommen“ – so fühlt es sich an, wenn man nach einem langen Tag in der Winterwelt ins Hause Hörl „schneit“. Dabei scheut die Gastgeberfamilie keine Mühen. Als Traditionsbetrieb mit Sinn für den modernen Gast weiß man, was es für den romantischen Urlaub zu zweit, die aktive Auszeit mit der Familie braucht. Das fängt schon bei den Zimmern an, die in ihren unterschiedlichen Ausführungen allesamt vor Gemütlichkeit strotzen. Vor allem den neben anderen erst kürzlich renovierten „Zeller“ mit frei stehender Badewanne, Kaminofen und rundum drehbarem Bett möchte man am liebsten gar nicht mehr verlassen. Sollte man aber! Denn im zweistöckigen Wellnessbereich geht der Genuss auch schon weiter – mit Saunalandschaft, Wasserwelt und dem „adults only“ Emotion Spa. Und so schließt sich der genussvolle Kreis spätestens abends, mit den köstlichen Menüs, die auf die Tische der stimmungsvollen Romantikstube kommen. Wer dem Liebesurlaub das Krönchen aufsetzen möchte, lässt es sich im exklusiv buchbaren Weinkeller servieren. So soll er sein, so darf er bleiben – der Winter in den Bergen.

