  • Basteln und Bauen in Kloster Eberbach

    FLASHBACK-Familienschau lädt zum Ferienprogramm für Groß und Klein

    BildVon fantasievollen Bastelstunden bis hin zu spannenden Robotik-Workshops: Das Kulturdenkmal Kloster Eberbach lädt Familien zu einem abwechslungsreichen Ferienprogramm ein, das Geschichte, Kreativität und Technik mit einer Reise durch die faszinierende Welt der Noppensteine bei der Sonderausstellung FLASHBACK verbindet.

    Detailreiche Szenen aus Harry Potter(TM), Friends oder epische Landschaften aus Star Wars(TM) begeistern Kinder, Familien, Fans und Kulturliebhaber gleichermaßen. Große und kleine Besucher erleben ihre persönliche Flashback-Momente mit dem Kultspielzeug, sondern tauchen auch in die fast 900-jährige Geschichte der ehemaligen Zisterzienserabtei ein.

    „Unser Ziel ist es, gerade den kleinen Gästen ein kreatives Ferien-Highlight direkt vor der Haustür zu ermöglichen, bei dem sie gemeinsam mit Freunden, Eltern oder Verwandten Erinnerungen und Erfahrungen austauschen, knifflige Rätsel und einen Moment der Unbeschwertheit erleben können“, erklärt Projektbetreuerin Susanne Szugger. „Wir sind froh, die verschiedenen Programmpunkte anzubieten und Kinder so gleichzeitig an die Schönheit und Einzigartigkeit unseres geschichtsträchtigen Kulturschatzes heranzuführen.“

    Kreativangebote für Kinder

    Jeweils montags, mittwochs und freitags (außer an Feiertagen sowie am 31. Dezember) von 13 bis 17 Uhr findet ein kostenloses Bastelangebot in der Orangerie auf dem Klostergelände statt. Kinder können sich nach Lust und Laune beim Mosaiklegen aus LEGO® Steinen, Malen und Origami-Falten ausprobieren, abgestimmt auf Alter und Interesse (um eine Spende zur Deckung der Material-Kosten wird gebeten).

    Technik trifft Kreativität – Robot-School-Workshops

    Am Dienstag, 6. Januar, wird’s technisch für kleine kluge Köpfe: Die Robot-School aus Frankfurt ist um 11.30 Uhr und um 14 Uhr mit spannenden Workshops für Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren vor Ort, die Lust auf Technik, Tüfteln und Roboter haben.

    In beiden Kursen (Tickets hier) erwartet die Kinder eine spannende Einführung in die Welt der Robotik und Programmierung – und sie haben die Möglichkeit, ihren eigenen Roboter zu bauen, zu programmieren und zu steuern. Sie lernen, kreativ praktische Erfahrungen in der Robotik zu sammeln.

    Am 26. und 31. Dezember 2025 sowie am 1. Januar 2026 kostet das Familienticket als „Feiertagsspecial“ 30 statt 38 Euro.

    Kloster Eberbach, gegründet 1136 von Bernhard von Clairvaux, besteht bis heute als vollständig erhaltenes Gesamtensemble herausragender Bauten aus Romanik, Gotik und Barock. Im Jahr 1998 wurde die gesamte Liegenschaft vom Land an eine öffentlich-rechtliche Stiftung übertragen, die seitdem die Mittel für Betrieb und Unterhalt selbst erwirtschaftet. Sie finanziert sich über Eintrittsgelder, Spenden, Führungen, Veranstaltungen, Miet- und Pachteinnahmen. Der Schutz und der Erhalt des herausragenden Kulturdenkmals sind die Kernaufgaben der gemeinnützigen Stiftung. Dazu gehören, neben dem aufwändigen Unterhalt und Betrieb der denkmalgeschützten Klosteranlage, die Förderung kultureller Projekte. Der Stiftungsauftrag lautet: Werte erhalten, Zukunft gestalten, Dialog fördern.

