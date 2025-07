Ferienprogramm im Kulturdenkmal Kloster Eberbach

Ein abwechslungsreicher Sommer voller Kunst, Technik und Naturerlebnisse

Von spannenden Expertenführungen rund um die kultigsten Noppensteine der Welt über kreative Bastelstunden bis hin zu tierischen Begegnungen mit Alpakas: In der historischen Anlage von Kloster Eberbach wird der Sommer lebendig. Das Kulturdenkmal lädt zu einem vielfältigen Ferienprogramm für Familien ein.

Die verschiedenen Formate verbinden dabei Geschichte, Kreativität und Technik auf besondere Weise. Highlight ist die Sonderausstellung FLASHBACK – eine Reise durch die bunte Welt der LEGO® Bausteine von den Anfängen bis heute – die für Groß und Klein einen persönlichen Flashback-Moment mit dem Spielzeug bereithält und während des Aufenthalts die 900-jährige Geschichte der ehemaligen Zisterzienserabtei erlebbar macht.

„Besonders unseren kleinen Gästen ihren Urlaub vor der Haustür so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, ist unser großer Wunsch“, sagt Projektbetreuerin Susanne Szugger. „Wir sind froh, die verschiedenen Programmpunkte anbieten zu können und Kinder so gleichzeitig an die Schönheit und Einzigartigkeit unseres geschichtsträchtigen Kulturschatzes heranzuführen.“

Expertenführungen mit Sammler und Ausstellungsmacher Christian Lange

Mit detailverliebten Szenen aus Harry Potter(TM), Friends und irren Landschaften aus dem Kino-Blockbuster Star Wars(TM) fasziniert FLASHBACK Kinder, Familien, Fans und Kulturliebhaber gleichermaßen.

Einen Blick „hinter die Kulissen“ der Entstehung und seiner Sammelleidenschaft gewährt Christian Lange aus dem norddeutschen Eschede, der die Schau mit seinem Team erdacht und aufgebaut hat. (Samstag, 26. Juli, 16 Uhr; Sonntag, 27. Juli, 11 Uhr; Montag, 28., bis Mittwoch, 30. Juli, jeweils 15 Uhr). Am 26. Juli (14 bis 16 Uhr) steht er mit seinem Wissen und Tipps bereit, um im Rahmen einer „Sprechstunde“) zu beraten.

Kreativangebote für Kinder

Während der gesamten Sommerferien findet an jedem Montag, Mittwoch und Freitag ein kreatives Bastelangebot auf der malerischen Orangerie-Terrasse an der Tierwiese mit Erzieherin Hilde Ujen statt. Kinder können sich nach Lust und Laune beim Mosaiklegen aus LEGO® Steinen, Malen und Origami-Falten ausprobieren, abgestimmt auf Alter und Interesse.

Alpakaspaziergänge

Jeden Dienstag und Donnerstag lädt das Kloster zu besonderen Spaziergängen mit den Alpakas des nahen Eventhofs Kisselmühle ein. Ein tierisches Erlebnis, das Natur, Ruhe und Begegnung miteinander verbindet.

Technik trifft Kreativität – Robot-School-Workshops

Am Dienstag, 5. August, wird es technisch im Kloster: Die Robot-School aus Frankfurt bietet um 11.30 Uhr und um 14 Uhr spannende Workshops für Kinder und Jugendliche, die Lust auf Technik, Tüfteln und Roboter haben.

LEGO® Boost – konstruiere und programmiere einen Roboter

In diesem Kurs haben Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Roboter zu konstruieren, zu bauen und zu programmieren, was den Kindern erlaubt, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und gleichzeitig praktische Erfahrungen in der Robotik zu sammeln. Das Format hebt auch die Entwicklung von Problemlösungsfähigkeiten und die Entfaltung der Fantasie.

Kreatives Film-Making mit Stop-Motion

In diesem Kurs entdecken Kinder die faszinierende Welt des Stop-Motion-Filmemachens. Sie lernen, Animationen mit LEGO® zu erstellen. Die Kinder tauchen in die Grundlagen ein, um eigene Geschichten zu produzieren, wobei sie wichtige Aspekte wie Ton, Licht, Schnitt und Kameraführung berücksichtigen. Der Kurs fördert Kreativität, stärkt Teamarbeit und Verständnis für Animation und Filmproduktion.

LEGO® ist eine Marke der LEGO® Gruppe, durch die diese Ausstellung jedoch weder gesponsort noch autorisiert oder unterstützt wird.

