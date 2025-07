Cashback mit sozialem Nutzen: DealAmigo.de verbindet Online-Shopping mit Spendenmöglichkeit

DealAmigo.de kombiniert Cashback mit sozialem Engagement – Nutzer können ihr Guthaben flexibel auszahlen lassen oder anteilig an gemeinnützige Organisationen spenden.

Am 25. Juni 2025 ist die neue Cashback-Plattform DealAmigo.de offiziell an den Start gegangen. Das Angebot richtet sich an alle, die beim Online-Einkauf sparen und gleichzeitig soziale Projekte unterstützen möchten. Nutzer erhalten bei Einkäufen über die Plattform automatisch Cashback gutgeschrieben – und können selbst entscheiden, ob sie sich das Guthaben auszahlen lassen oder einen Teil davon an gemeinnützige Organisationen spenden möchten.

Das Besondere an DealAmigo.de ist die flexible Nutzung des Cashback-Guthabens: Die Beträge müssen nicht vollständig ausgezahlt oder gespendet werden – Nutzer können individuell festlegen, wie sie ihr Guthaben aufteilen möchten. Die Plattform bietet damit eine einfache Möglichkeit, digitales Sparverhalten mit gesellschaftlichem Engagement zu verbinden – ganz ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten.

Gemeinnützige Einrichtungen wie Vereine, soziale Initiativen oder Schulprojekte haben die Möglichkeit, sich direkt bei DealAmigo als Charity-Partner zu bewerben. Nach erfolgreicher Prüfung werden sie auf der Plattform gelistet und können von der Community durch Cashback-Spenden unterstützt werden.

Zum Start bietet DealAmigo.de bereits über 600 Partner-Shops aus den Bereichen Technik, Mode, Haushalt, Reisen und Energie. Die Nutzung der Plattform ist kostenlos, eine Registrierung genügt, um mit dem Sammeln und Spenden zu beginnen.

Weitere Informationen auf dealamigo.de.

DealAmigo.de ist ein deutsches Cashback-Portal, das Online-Shopping mit sozialem Engagement verbindet. Nutzer können ihr Cashback flexibel auszahlen oder an gemeinnützige Organisationen spenden.

