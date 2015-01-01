Energetische Fassadensanierung: Wie Hausbesitzer nachhaltig Heizkosten sparen

Steigende Energiepreise? Eine energetische Fassadensanierung senkt Heizkosten, verhindert Schimmel und steigert den Immobilienwert – nachhaltig, effizient und förderfähig umgesetzt.

Warum energetische Fassadensanierung heute unverzichtbar ist Hausbesitzer blicken mit wachsender Sorge auf die Entwicklung der Energiepreise, während die gesetzlichen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden immer strenger werden. In vielen Häusern entweicht ein großer Teil der Wärme ungenutzt über die Außenwände, was neben dem Klima auch den eigenen Geldbeutel belastet. Mit einer energetischen Fassadensanierung bessert man die Wärmebrücken im Haus aus, sodass die Wärme dort bleibt, wo sie gebraucht wird. Außerdem verhindert man gleichzeitig, dass kalte Wände im Winter Feuchtigkeit ziehen und sich Schimmel bildet.

Wärmeverluste, Feuchtigkeit und Schimmel gezielt vermeiden

Für eine erfolgreiche energetische Fassadensanierung ist es wichtig, zuvor die Bausubstanz auf Risse oder Feuchtigkeitsschäden zu überprüfen, da alte Putzschichten diese schnell verdecken können. Solche verborgenen Mängel führen oft dazu, dass neue Dämmschichten nicht richtig haften oder Feuchtigkeit unter der Isolierung eingeschlossen wird.

Gründliche Bestandsprüfung als Basis für nachhaltige Dämmung

Spezialisten wie FIRA® untersuchen die alte Fassade daher zunächst gründlich, um sicherzustellen, dass die neue Dämmung auch den gewünschten Effekt bringt. Dank moderner Sanierungskonzepte kann das neue Dämmsystem exakt auf die Eigenschaften des Gebäudes abgestimmt werden. Hochwertige Beschichtungen sorgen dafür, dass die Fassade widerstandsfähig bleibt und Feuchtigkeit kontrolliert nach außen abgegeben wird, ohne wertvolle Energie zu verlieren. So wird das Haus dauerhaft vor Witterungseinflüssen geschützt.

Individuelle Dämmsysteme und moderner Fassadenschutz

Damit sich die Investition in eine energetische Fassadensanierung rechnet, führt an staatlichen Zuschüssen kaum ein Weg vorbei. Allerdings haben Förderpartner wie die KfW oder das BAFA oft hohe Anforderungen, da sie sehr genaue Vorgaben an die technischen Dämmwerte und die Qualität der Ausführung festlegen. Die Zusammenarbeit mit FIRA® nimmt Hausbesitzern hierbei die Unsicherheit. Durch eine exakte Planung im Vorfeld wird sichergestellt, dass die Sanierung alle Kriterien erfüllt, die für eine Bewilligung der Fördergelder notwendig sind.

Fördermöglichkeiten optimal nutzen – Planung schafft Sicherheit

Neben der Entlastung bei der Heizkostenabrechnung profitieren Hausbesitzer letztlich auch davon, ihre Immobilie langlebiger gemacht zu haben. Ein durchgehend gedämmtes Haus ist deutlich weniger anfällig für teure Bauschäden und behält über das ganze Jahr eine angenehme, konstante Temperatur in den Innenräumen.

Langfristige Vorteile für Wohnkomfort und Immobilienwert

Dafür muss die Sanierung jedoch professionell und sehr genau durchgeführt werden. Erst wenn Fachleute auch komplizierte Stellen wie Sockel oder Fensterkanten präzise abdichten, ist die Gebäudehülle wirklich dicht. Eine gründliche energetische Fassadensanierung sichert langfristig den Wert der Immobilie und macht Eigentümer ein großes Stück unabhängiger von den unvorhersehbaren Preissprüngen am Energiemarkt.

