In einem durchschnittlichen Haushalt in Österreich wird die meiste Energie für die Heizung verbraucht. Nimmt man noch die Warmwassererzeugung hinzu, so entfallen fast 70 Prozent des Energieverbrauchs auf den Bereich Wärme. Der Einsatz hochinnovativer und energieeffizienter Wärmepumpen-Heiztechnik aus dem Hause Viessmann Österreich kann maßgeblich zur Einsparung von CO2 und Energie beitragen.

Selbst an tiefen Wintertagen liefern Umgebungsluft, Erdreich oder Grundwasser ausreichend Wärmeenergie, um ein Gebäude zu beheizen. Sonnenenergie ist kostenfrei. Sowohl Photovoltaik als auch Solarthermie können eine tolle Ergänzung zu Wärmepumpen sein. Auch eine Kombi von PV-Anlage und Solarthermie ist möglich. Eine Wärmepumpe von Viessmann Österreich in Kombination mit Photovoltaik senkt die laufenden Kosten zusätzlich.

Die PV-Anlage liefert günstigen Strom für die Viessmann Wärmepumpe und senkt damit noch zusätzlich die ohnehin niedrigen Heizkosten der Wärmepumpe. Im Gegenzug steigert die Viessmann Wärmepumpe durch die erhöhte Abnahme des Sonnenstroms die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage.

Die Größe der PV-Anlage ist maßgeblich dafür, welchen Anteil des Strombedarfs die Viessmann Wärmepumpe durch Photovoltaikstrom decken kann. Wie effizient die Viessmann Wärmepumpe mit Sonnenstrom betrieben werden kann hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, wie bpsw. die Art oder Dimensionierung der Wärmepumpe.

Alle weiterführenden Gesamtinfos zu den richtungsweisenden Wärmepumpen von Viessmann Österreich finden sich ab sofort auch unter: https://www.viessmann.at/de/wohngebaeude/waermepumpe.html

Pressekontakt:

Viessmann Österreich

Herr Birgit Preimel

Viessmannstraße 1

4641 Steinhaus bei Wels

fon ..: 0 72 42 62 3 81

web ..: https://www.viessmann.at/de/wohngebaeude/waermepumpe.html

email : prlb@viessmann.com

