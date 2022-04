www.viessmann.at – Heizen, Kühlen und Lüften mit modernster Technik

viessmann.at – Viessmann Österreich bietet die Technologie der Zukunft in den Bereichen: Heizen, Kühlen und Lüften

Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für Viessmann in Österreich Verantwortung für das Zusammenspiel von Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Dieser umfassende Anspruch spiegelt sich auch in der vielseitigen Produktpalette von Viessmann Österreich wieder.

Das vielseitige und energieeffiziente Komplettangebot von Viessmann Österreich bietet individuelle und nachhaltige Komplettlösungen mit hocheffizienten Energiesparsystemen in den Bereichen: Heizen, Kühlen und Lüften. Egal, ob Wärmepumpe, Klimaanlage, Industriesystem, Heizsystem, Kühlsystem oder Wohnraumlüftung – Viessmann Österreich bietet in jedem Haustechnikbereich die richtigen Lösungen.

Über Viessmann in Österreich:

Viessmann ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen. Unser Unternehmen wird von der Unternehmerfamilie Viessmann geprägt und lebt von den vielfältigen Talenten unserer Mitglieder, die wir sehr schätzen und gemeinsam teilen. Seit Johann Viessmann das Unternehmen 1917 gründete, sind wir stark gewachsen. Heute beschäftigt die Viessmann Group weltweit 12750 Mitarbeiter der Gruppenumsatz beträgt 2,8 Milliarden Euro.

Mit 22 Produktionsgesellschaften in 12 Ländern, mit Vertriebsgesellschaften und Vertretungen in 74 Ländern sowie weltweit 120 Verkaufsniederlassungen ist Viessmann international ausgerichtet. 54 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland. In Österreich ist die Viessmann seit 1976 als eigene Vertriebsgesellschaft tätig.

Die Zentrale und Verkaufsniederlassung für OÖ und Salzburg befindet sich in Steinhaus bei Wels. Weitere Verkaufsniederlassungen: Brunn am Gebirge, Hart bei Graz und Wattens. Viessmann Österreich beschäftigt an den genannten vier Standorten 200 Mitarbeiter. Davon sind rund 100 Mitarbeiter, im Werkskundendienst österreichweit, für unsere Kunden im Einsatz.

Komplett. Effizient. Nachhaltig. Das Viessmann Komplettangebot im Bereich Heizsysteme, Industriesysteme und Kühlsysteme für alle Energieträger und Anwendungsbereiche bietet Spitzenqualität und setzt Maßstäbe. Viessmann ist ein international führender Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen. Das Viessmann Komplettangebot bietet individuelle Lösungen mit effizienten Systemen und Leistungen von 1,5 bis 120.000 Kilowatt für alle Anwendungsbereiche und alle Energieträger.

