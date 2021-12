Viessmann Österreich gestaltet die Energiewende nachhaltig

Viessmann Österreich bietet nachhaltige Lösungen fürs Heizen, Kühlen & Lüften

www.viessmann.at – Viessmann Österreich steht für Energieeffizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Fullerservice-Anbieter für energieeffiziente und nachhaltige Komplettlösungen in den Bereichen Heizen, Kühlen und Lüften gesucht? Egal, ob Wärmepumpen-Heizungen, Wohnraumlüftungen oder Klimaanlagen – als hochinnovativer Komplettanbieter gestaltet Viessmann Österreich mit Sitz in Wels im Bundesland Oberösterreich die Energiewende entsprechend nachhaltig mit. In allen wichtigen Bereichen (Heizen, Kühlen und Lüften) bietet Viessmann Österreich entsprechende Energiespartechnologien an.

Diese zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz aus und sind zudem auch noch entsprechend robust, modern und wartungsarm. Die gängigen Haustechniksysteme wie zum Beispiel Viessmann Wärmpepumpen-Heizungen lassen sich überall leicht leicht einbauen. Einem spontanen Heizungstausch steht also nichts mehr im Weg.

Durch den klimabedingten Ausstieg aus Gas, Kohle und Öl werden die sparsamen Heizungssysteme von Viessmann Österreich immer attraktiver. Durch diverse Landes- und Bundesförderungen lassen sich diese entsprechend leicht finanzieren. Im Zusammenspiel mit „Erneuerbaren Energien“ (Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft) ist sogar 100 % CO2-Neutralität möglich.

Egal, ob Altbau-Renovierung, Heizungsmodernisierung oder Nachrüstung im Neubau – mit den klimaschonenden und umweltfreundlichen Energiespar-Technologien von Viessmann Österreich leistet man immer wieder aufs Neue einen wertvollen Gesamtbeitrag zur umfassenden Einhaltung der europäischen und weltweiten Klimaschutzziele. Die gesamte Produktpalette von Viessmann Österreich entspricht selbstverständlich den allerneuesten Technologie-, Sicherheits- und Umweltstandards. Weitere Infos finden Sie auch auf: viessmann.at

Über Viessmann:

Die Viessmann Group ist Ihr Lösungsanbieter in allen Bereichen. Viessmann ist ein international führender Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen. Das Viessmann Komplettangebot bietet individuelle Lösungen mit effizienten Systemen und Leistungen von 1,5 bis 120.000 Kilowatt für alle Anwendungsbereiche und alle Energieträger.

