Neue Analyse zeigt, wie Familien Urlaub auf dem Bauernhof tatsächlich planen

Bauernhofurlaub.de veröffentlicht eine datenbasierte Auswertung zu Familienkonstellationen, Aufenthaltsdauer und Saisonmustern im Segment Urlaub auf dem Bauernhof.

Rieden am Forggensee, 5. April 2026 – Bauernhofurlaub.de veröffentlicht eine neue Analyse zum Familienurlaub auf dem Bauernhof. Grundlage sind proprietäre Daten aus dem Anfrageverhalten auf dem Portal. Die Auswertung zeigt ein klares Bild: Die Nachfrage ist stark familiengeprägt, die typische Aufenthaltsdauer liegt bei mehreren Nächten, und die Buchungslogik reicht über den Hochsommer hinaus.

Die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zeichnen ein deutliches Bild. 94,5 Prozent der erfassten Reisekonstellationen umfassen Kinder. 36,6 Prozent entfallen auf zwei Erwachsene mit zwei Kindern. 77,7 Prozent der Gruppen bestehen aus drei bis fünf Personen. 72,7 Prozent der Aufenthalte dauern drei bis sieben Nächte. 44,1 Prozent der Reisestarts entfallen auf Juli und August. Die häufigste Gruppengröße liegt bei vier Personen.

Für die Auswertung wurden Datensätze mit Angaben zu Reisebeginn, Reiseende, Anzahl der Erwachsenen und Anzahl der Kinder analysiert. Unvollständige oder klar fehlerhafte Einträge wurden für die Kernauswertung ausgeschlossen. Sehr lange Aufenthalte wurden gesondert betrachtet, damit Ausreißer das typische Nachfragebild nicht verzerren. Die Analyse versteht sich nicht als allgemeine Tourismusstatistik für den Gesamtmarkt, sondern als belastbare Einordnung realer Nachfragemuster im Segment Urlaub auf dem Bauernhof.

Auch bei der Aufenthaltsdauer zeigt sich ein stabiles Bild. Der Median liegt bei fünf Nächten, der Durchschnitt bei 5,68 Nächten. Die Verdichtung liegt damit klar zwischen Kurzreise und Ferienwoche. Bauernhofurlaub wird weder nur als klassischer Wochenurlaub noch nur als kurzer Wochenendaufenthalt geplant. Sichtbar wird vielmehr ein Segment, das von alltagstauglichen Aufenthaltsmodellen für Familien geprägt ist.

Saisonal bleibt der Sommer der stärkste Nachfragezeitraum. Juli und August bilden das Zentrum, besonders stark fällt der August ins Gewicht. Gleichzeitig macht die Analyse sichtbar, dass auch Frühjahr, Frühsommer und Herbst eine relevante Rolle spielen. Vor allem der Oktober hat ein höheres Gewicht, als es eine rein sommerliche Betrachtung des Segments erwarten ließe.

„Die Auswertung bestätigt etwas, das wir im Austausch mit Familien und Gastgebern seit Jahren beobachten: Urlaub auf dem Bauernhof wird besonders dort stark nachgefragt, wo Angebote wirklich zum Familienalltag passen“, sagen Stefanie und Stefan Boos, Landwirte und gemeinsame Geschäftsführer von Bauernhofurlaub.de.

Mit der Veröffentlichung der Analyse unterstreicht Bauernhofurlaub.de den Anspruch, Entwicklungen im Segment nicht nur redaktionell zu begleiten, sondern auf Basis eigener Primärdaten fundiert einzuordnen. Für Medien, touristische Akteure und Gastgeber entsteht damit ein datenbasierter Blick auf ein Reisethema, das häufig emotional beschrieben, aber deutlich seltener mit konkreten Nachfragemustern belegt wird.

Die vollständige Analyse „Wie Familien Urlaub auf dem Bauernhof planen“ ist auf Bauernhofurlaub.de abrufbar.

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Herr Stefan Boos

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