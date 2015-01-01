  • Hier wachsen Apfelbäume – Bauernhofurlaub.de startet Pflanzaktion für mehr Klimaschutz

    Bauernhofurlaub.de startet Pflanzaktion von Bio-Apfelbäumen auf Ferienhöfen – ein Zeichen für Klimaschutz, Artenvielfalt und nachhaltigen Urlaub, der im Garten beginnt.

    BildGemeinsam für mehr Nachhaltigkeit auf dem Land

    Mit einer länderübergreifenden Apfelbaum-Pflanzaktion setzt Bauernhofurlaub.de, das führende Portal für Bauernhofurlaub auf Ferienhöfen mit aktiver Landwirtschaft, ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz, Artenvielfalt und gelebte Nachhaltigkeit auf dem Land.

    Von der frischen Nordseeluft über sonnige Almen in Österreich und Südtirol bis hin zu den Weinbergen Italiens – überall dort, wo Gäste auf Bauernhöfen neue Energie tanken, wächst nun auch ein Stück Zukunft: Bio-Apfelbäume, die Bauernhofurlaub.de seinen Gastgebern kostenfrei zur Verfügung stellt.

    Klimaschutz beginnt im Garten

    „Ein ausgewachsener Baum kann bis zu 20 Kilogramm CO? pro Jahr binden – das ist ein wichtiger Beitrag für unsere Zukunft“, betonen Stefanie und Stefan Boos, gemeinsame Geschäftsführer von Bauernhofurlaub.de. „Mit unserer Apfelbaum-Aktion möchten wir zeigen, dass Nachhaltigkeit im Kleinen beginnt – direkt dort, wo Menschen Natur erleben, gemeinsam anpacken und Verantwortung übernehmen.“

    Die Bio-Apfelbäume sind nicht nur Symbol für Umweltbewusstsein, sondern schaffen auch Lebensraum statt Monokultur: Sie fördern die Artenvielfalt, verbessern die Luftqualität und spenden Schatten. Vögel, Bienen und Schmetterlinge finden dort Schutz – und die Äpfel schmecken obendrein einfach gut.

    Wo Nachhaltigkeit Wurzeln schlägt

    Viele Gastgeberinnen und Gastgeber von Bauernhofurlaub.de haben das Pflanzen ihrer Bäume zu einem besonderen Ereignis gemacht: Gemeinsam mit ihren Gästen wurde gegraben, gegossen und gefeiert.

    Das Pflanzen eines Baumes wird so zu einem Erlebnis, das bleibt – für Kinder, Familien und Gastgeber gleichermaßen. Unter dem Motto „Hier wächst ein Stück Zukunft“ entsteht auf Bauernhöfen in Deutschland, Österreich, Südtirol und Italien eine lebendige Karte des Klimaschutzes. Wer wissen möchte, auf welchen Höfen bereits Apfelbäume gepflanzt wurden, kann dies auf der interaktiven Karte auf der Website entdecken.

    Jetzt entdecken: Hier wächst ein Stück Zukunft

    Ob als Schattenspender im Garten, als Kletterbaum für Kinder oder als Treffpunkt für Gäste – jeder Baum steht für das, was Bauernhofurlaub.de ausmacht: Echte Natur, echtes Erleben, echte Verantwortung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Boos Onlinemarketing GmbH & Co. KG
    Herr Stefan Boos
    Forggenseestraße 1
    87669 Rieden am Forggensee
    Deutschland

    fon ..: +49 8362 9303622
    web ..: https://www.bauernhofurlaub.de/
    email : service@bauernhofurlaub.de

    Bauernhofurlaub.de ist das führende Portal für authentische Ferien auf aktiven Bauernhöfen für Gäste aus dem deutschsprachigen Raum. Als Profis in der Ferienhof-Vermarktung verbindet das von der Landwirtsfamilie Boos geführte Unternehmen seit über 25 Jahren erfolgreich echte Bauernhöfe mit Urlaubssuchenden.

    Pressekontakt:

    Boos Onlinemarketing GmbH & Co. KG
    Herr Stefan Boos
    Forggenseestraße 1
    87669 Rieden am Forggensee

    fon ..: +49 8362 9303622
    email : service@bauernhofurlaub.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Joyn & Sixx
      Eine neue TV-Kampagne rückt Höfe mit aktiver Landwirtschaft und den Bauernhofurlaub in den Fokus. Authentische Szenen zeigen die Vielfalt dieser Urlaubsform im deutschen Fernsehen....

    2. Bauernhofurlaub.de erweitert Portfolio um italienische Agriturismi
      Von Südtirol bis Ligurien und Toskana: Das führende Portal für authentische Bauernhofurlaube im deutschsprachigen Raum baut sein Angebot in Italien weiter aus....

    3. Landurlaub mit Stil: Die neue PREMIUM Collection von Bauernhofurlaub.de
      Die PREMIUM Collection von Bauernhofurlaub.de versammelt herausragende Höfe mit exklusiven Angeboten - für alle, die ländliche Authentizität und besonderen Komfort schätzen....

    4. Reiseanalyse 2026 – Das sind die Bauernhofurlaub-Trends
      Kein Comeback, sondern Realität: Die Reiseanalyse 2026 von Bauernhofurlaub.de zeigt - Bauernhofurlaub ist ein stabiler Ganzjahrsmarkt mit Frühjahrsplanung, Vielfalt und wachsendem Premium-Interesse....

    5. Neue Blogging-Community „bloged“ startet erfolgreich: Eine Plattform für Blogger, um gemeinsam zu wachsen
      Mit bloged startet eine neue Blogging-Community, die darauf abzielt, Blogger und Magazinbetreiber miteinander zu vernetzen und gemeinsames Wachstum zu fördern....

    6. Flucht in Sachwerte: Hier startet das nächste Milliardenprojekt für die energiehungrige Welt!
      Krisen, Schulden, Energiewende: Die Welt sucht sichere Häfen und strategische Metalle. In den Anden formt sich jetzt ein Projekt, das genau diesen Nerv trifft - mit voller Hebelwirkung von Anfang...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.