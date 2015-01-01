-
Hier wachsen Apfelbäume – Bauernhofurlaub.de startet Pflanzaktion für mehr Klimaschutz
Bauernhofurlaub.de startet Pflanzaktion von Bio-Apfelbäumen auf Ferienhöfen – ein Zeichen für Klimaschutz, Artenvielfalt und nachhaltigen Urlaub, der im Garten beginnt.
Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit auf dem Land
Mit einer länderübergreifenden Apfelbaum-Pflanzaktion setzt Bauernhofurlaub.de, das führende Portal für Bauernhofurlaub auf Ferienhöfen mit aktiver Landwirtschaft, ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz, Artenvielfalt und gelebte Nachhaltigkeit auf dem Land.
Von der frischen Nordseeluft über sonnige Almen in Österreich und Südtirol bis hin zu den Weinbergen Italiens – überall dort, wo Gäste auf Bauernhöfen neue Energie tanken, wächst nun auch ein Stück Zukunft: Bio-Apfelbäume, die Bauernhofurlaub.de seinen Gastgebern kostenfrei zur Verfügung stellt.
Klimaschutz beginnt im Garten
„Ein ausgewachsener Baum kann bis zu 20 Kilogramm CO? pro Jahr binden – das ist ein wichtiger Beitrag für unsere Zukunft“, betonen Stefanie und Stefan Boos, gemeinsame Geschäftsführer von Bauernhofurlaub.de. „Mit unserer Apfelbaum-Aktion möchten wir zeigen, dass Nachhaltigkeit im Kleinen beginnt – direkt dort, wo Menschen Natur erleben, gemeinsam anpacken und Verantwortung übernehmen.“
Die Bio-Apfelbäume sind nicht nur Symbol für Umweltbewusstsein, sondern schaffen auch Lebensraum statt Monokultur: Sie fördern die Artenvielfalt, verbessern die Luftqualität und spenden Schatten. Vögel, Bienen und Schmetterlinge finden dort Schutz – und die Äpfel schmecken obendrein einfach gut.
Wo Nachhaltigkeit Wurzeln schlägt
Viele Gastgeberinnen und Gastgeber von Bauernhofurlaub.de haben das Pflanzen ihrer Bäume zu einem besonderen Ereignis gemacht: Gemeinsam mit ihren Gästen wurde gegraben, gegossen und gefeiert.
Das Pflanzen eines Baumes wird so zu einem Erlebnis, das bleibt – für Kinder, Familien und Gastgeber gleichermaßen. Unter dem Motto „Hier wächst ein Stück Zukunft“ entsteht auf Bauernhöfen in Deutschland, Österreich, Südtirol und Italien eine lebendige Karte des Klimaschutzes. Wer wissen möchte, auf welchen Höfen bereits Apfelbäume gepflanzt wurden, kann dies auf der interaktiven Karte auf der Website entdecken.
Jetzt entdecken: Hier wächst ein Stück Zukunft
Ob als Schattenspender im Garten, als Kletterbaum für Kinder oder als Treffpunkt für Gäste – jeder Baum steht für das, was Bauernhofurlaub.de ausmacht: Echte Natur, echtes Erleben, echte Verantwortung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Boos Onlinemarketing GmbH & Co. KG
Herr Stefan Boos
Forggenseestraße 1
87669 Rieden am Forggensee
Deutschland
fon ..: +49 8362 9303622
web ..: https://www.bauernhofurlaub.de/
email : service@bauernhofurlaub.de
Bauernhofurlaub.de ist das führende Portal für authentische Ferien auf aktiven Bauernhöfen für Gäste aus dem deutschsprachigen Raum. Als Profis in der Ferienhof-Vermarktung verbindet das von der Landwirtsfamilie Boos geführte Unternehmen seit über 25 Jahren erfolgreich echte Bauernhöfe mit Urlaubssuchenden.
Pressekontakt:
Boos Onlinemarketing GmbH & Co. KG
Herr Stefan Boos
Forggenseestraße 1
87669 Rieden am Forggensee
fon ..: +49 8362 9303622
