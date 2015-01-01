Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Joyn & Sixx

Eine neue TV-Kampagne rückt Höfe mit aktiver Landwirtschaft und den Bauernhofurlaub in den Fokus. Authentische Szenen zeigen die Vielfalt dieser Urlaubsform im deutschen Fernsehen.

Bundesweite Einblendungen mitten im Programm stärken die Sichtbarkeit der Gastgeberhöfe und rücken den Bauernhofurlaub insgesamt stärker in den Fokus.

Bauernhofurlaub.de ist ab sofort auf den großen TV-Sendern präsent. Mit einer bundesweiten Kampagne, die auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Joyn und Sixx ausgestrahlt wird, setzt das führende Portal für Bauernhofurlaube neue Akzente in der Markenkommunikation.

Die Spots erscheinen als Switch-Ins direkt im laufenden Programm und heben sich damit deutlich von klassischer Werbeplatzierung ab – mit hoher Sichtbarkeit zur besten Sendezeit.

Die Kampagne ist Teil des langfristigen Engagements von Bauernhofurlaub.de, die Landwirtschaft zu stärken und bäuerliche Betriebe im Tourismus sichtbarer zu machen.

Drei unterschiedliche Motive zeigen typische Urlaubsszenen auf dem Bauernhof: Begegnungen mit Tieren, Naturerlebnisse und gemeinsame Aktivitäten für Familien. So entsteht ein authentisches Bild des Bauernhoflebens, das die Vielfalt der Angebote widerspiegelt.

„Mit dieser Kampagne wollen wir den Bauernhofurlaub nachhaltig stärken und die Sichtbarkeit der Gastgeberhöfe in der Öffentlichkeit deutlich erhöhen“, erklären Stefanie und Stefan Boos, Gründer und Geschäftsführer von Bauernhofurlaub.de. „Das Switch-In-Format ist dafür besonders geeignet, da es die Zuschauer mitten im laufenden Programm erreicht.“

Durch die Platzierung zur Hauptsendezeit erreicht die Kampagne Familien, Naturfreunde und Erholungssuchende – die Kernzielgruppen, die sich für naturnahe Urlaubsformen begeistern. Für die Gastgeberhöfe bedeutet die zusätzliche Reichweite und eine deutliche Aufwertung ihrer Präsenz.

Der Bauernhofurlaub leistet damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Belebung des ländlichen Raums, sondern fördert auch die Wertschätzung landwirtschaftlicher Betriebe. Die aktuelle TV-Kampagne unterstreicht diesen Anspruch und zeigt, wie moderne Kommunikation traditionelle Urlaubsformen erfolgreich in die Zukunft führt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Boos Onlinemarketing GmbH & Co. KG

Herr Stefan Boos

Forggenseestraße 1

87669 Rieden am Forggensee

Deutschland

fon ..: +49 8362 9303622

fax ..: +49 8362-9303623

web ..: https://www.bauernhofurlaub.de/

email : service@bauernhofurlaub.de

Bauernhofurlaub.de ist das führende Portal für authentische Ferien auf aktiven Bauernhöfen für Gäste aus dem deutschsprachigen Raum. Als Profis in der Ferienhof-Vermarktung verbindet das von der Landwirtsfamilie Boos geführte Unternehmen seit über 25 Jahren erfolgreich echte Bauernhöfe mit Urlaubssuchenden.

Pressekontakt:

Boos Onlinemarketing GmbH & Co. KG

Herr Stefan Boos

Forggenseestraße 1

87669 Rieden am Forggensee

fon ..: +49 8362 9303622

email : service@bauernhofurlaub.de

