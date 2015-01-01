  • Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Joyn & Sixx

    Eine neue TV-Kampagne rückt Höfe mit aktiver Landwirtschaft und den Bauernhofurlaub in den Fokus. Authentische Szenen zeigen die Vielfalt dieser Urlaubsform im deutschen Fernsehen.

    BildBundesweite Einblendungen mitten im Programm stärken die Sichtbarkeit der Gastgeberhöfe und rücken den Bauernhofurlaub insgesamt stärker in den Fokus.

    Bauernhofurlaub.de ist ab sofort auf den großen TV-Sendern präsent. Mit einer bundesweiten Kampagne, die auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Joyn und Sixx ausgestrahlt wird, setzt das führende Portal für Bauernhofurlaube neue Akzente in der Markenkommunikation.

    Die Spots erscheinen als Switch-Ins direkt im laufenden Programm und heben sich damit deutlich von klassischer Werbeplatzierung ab – mit hoher Sichtbarkeit zur besten Sendezeit.

    Die Kampagne ist Teil des langfristigen Engagements von Bauernhofurlaub.de, die Landwirtschaft zu stärken und bäuerliche Betriebe im Tourismus sichtbarer zu machen.

    Drei unterschiedliche Motive zeigen typische Urlaubsszenen auf dem Bauernhof: Begegnungen mit Tieren, Naturerlebnisse und gemeinsame Aktivitäten für Familien. So entsteht ein authentisches Bild des Bauernhoflebens, das die Vielfalt der Angebote widerspiegelt.

    „Mit dieser Kampagne wollen wir den Bauernhofurlaub nachhaltig stärken und die Sichtbarkeit der Gastgeberhöfe in der Öffentlichkeit deutlich erhöhen“, erklären Stefanie und Stefan Boos, Gründer und Geschäftsführer von Bauernhofurlaub.de. „Das Switch-In-Format ist dafür besonders geeignet, da es die Zuschauer mitten im laufenden Programm erreicht.“

    Durch die Platzierung zur Hauptsendezeit erreicht die Kampagne Familien, Naturfreunde und Erholungssuchende – die Kernzielgruppen, die sich für naturnahe Urlaubsformen begeistern. Für die Gastgeberhöfe bedeutet die zusätzliche Reichweite und eine deutliche Aufwertung ihrer Präsenz.

    Der Bauernhofurlaub leistet damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Belebung des ländlichen Raums, sondern fördert auch die Wertschätzung landwirtschaftlicher Betriebe. Die aktuelle TV-Kampagne unterstreicht diesen Anspruch und zeigt, wie moderne Kommunikation traditionelle Urlaubsformen erfolgreich in die Zukunft führt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Boos Onlinemarketing GmbH & Co. KG
    Herr Stefan Boos
    Forggenseestraße 1
    87669 Rieden am Forggensee
    Deutschland

    fon ..: +49 8362 9303622
    fax ..: +49 8362-9303623
    web ..: https://www.bauernhofurlaub.de/
    email : service@bauernhofurlaub.de

    Bauernhofurlaub.de ist das führende Portal für authentische Ferien auf aktiven Bauernhöfen für Gäste aus dem deutschsprachigen Raum. Als Profis in der Ferienhof-Vermarktung verbindet das von der Landwirtsfamilie Boos geführte Unternehmen seit über 25 Jahren erfolgreich echte Bauernhöfe mit Urlaubssuchenden.

    Pressekontakt:

    Boos Onlinemarketing GmbH & Co. KG
    Herr Stefan Boos
    Forggenseestraße 1
    87669 Rieden am Forggensee

    fon ..: +49 8362 9303622
    email : service@bauernhofurlaub.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Bauernhofurlaub.de erweitert Portfolio um italienische Agriturismi
      Von Südtirol bis Ligurien und Toskana: Das führende Portal für authentische Bauernhofurlaube im deutschsprachigen Raum baut sein Angebot in Italien weiter aus....

    2. Landurlaub mit Stil: Die neue PREMIUM Collection von Bauernhofurlaub.de
      Die PREMIUM Collection von Bauernhofurlaub.de versammelt herausragende Höfe mit exklusiven Angeboten - für alle, die ländliche Authentizität und besonderen Komfort schätzen....

    3. Home Instead startet bundesweite Kooperation mit Linara
      Aus einer erfolgreichen Pilotphase entsteht ein bundesweites Versorgungsmodell: Home Instead und Linara verbinden ihre Angebote zu einer starken Lösung für Betreuung zu Hause....

    4. WirHelfen.eu startet Crowdfunding-Kampagne
      Die Non-Profit-Organisation WirHelfen.eu braucht finanzielle Unterstützung, um noch mehr Menschen zu helfen....

    5. AKDB startet neue Recruiting-Kampagne
      Menschen mit Mission gesucht...

    6. Typographus startet bundesweite Sticker-Initiative für Kinder- und Jugendmannschaften
      Berliner Aufkleber-Druckerei unterstützt kleine Sportvereine mit Aufklebern: Rabatt, Sonderpakete und kostenloser Layout-Service für 100 Vereine...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.