WirHelfen.eu startet Crowdfunding-Kampagne

Die Non-Profit-Organisation WirHelfen.eu braucht finanzielle Unterstützung, um noch mehr Menschen zu helfen.

Die gemeinnützige Plattform WirHelfen.eu bittet um finanzielle Unterstützung bei ihrer Crowdfunding-Kampagne. Die Kampagne wurde ins Leben gerufen, um die Weiterentwicklung der Plattform zu ermöglichen und so noch mehr Menschen zu helfen. In Zukunft soll jeder auf WirHelfen.eu zuverlässig, schnell und einfach die passende Hilfe erhalten. Egal, ob eine Migrantin, die Hilfe braucht, eine Person, die Kontakt sucht, weil sie sich einsam fühlt, oder ein Senior, der eine Einkaufshilfe benötigt. Ziel ist es, zur zentralen Anlaufstelle für alle zu werden, seien es Privatpersonen, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Nachbarschaftshilfen oder Unternehmen. Denn noch immer fehlt es in diesem Bereich an der nötigen Zentrierung.

WirHelfen.eu entstand während des ersten Lockdowns (2020) der Corona-Krise. Vor WirHelfen.eu gab es bundesweit keine zentrale Anlaufstelle, auf der die Bevölkerung Hilfe suchen oder anbieten konnte. Neben einzelnen Hilfsaktionen bündelt das Portal Hilfsangebote von und für Menschen intuitiv, einfach und übersichtlich. WirHelfen.eu wurden bereits über 165.000 Mal aufgerufen, verzeichnen über 90.000 User und 11.000 Anmeldungen. Sie erfuhren Unterstützung von der deutschen Fußballnationalmannschaft bis zur Feuerwehr.

Hier können Sie WirHelfen.eu unterstützen: https://www.startnext.com/wirhelfen2-0

