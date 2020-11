Dabei sein beim Investment in regionale Qualitätsprodukte: Alpin Loacker Crowdfunding gestartet

Kunden statt Banken: ALPIN LOACKER Crowdfunding

In Zeiten niedriger Zinsen hat das gute alte Sparbuch ausgedient, wenn es darum geht, das mühsam Verdiente ein wenig für sich arbeiten zu lassen. Auch sonst gibt es momentan nur wenig lukrative Möglichkeiten für Geldanlagen. Was also tun? Das Geld ins Sparschwein stecken? Bringt auch nichts.

Warum also nicht Geld in nachhaltige Produkte investieren, überdurchschnittlich hohe Zinsen kassieren und gleichzeitig Gutes tun? Felix Loacker, Inhaber der österreichischen Alpin Loacker GmbH, hat eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, an der sich jeder beteiligen kann.

https://www.alpinloacker.com

Profitable Investitionen für einen guten Zweck

„Wir produzieren qualitativ hochwertige und nachhaltige Outdoor-Ausrüstung“, so Felix Loacker. „Damit wollen wir die Umwelt so wenig wie möglich belasten, den Produktionsstandort Österreich stärken und regionale Arbeitsplätze schaffen.“

https://freunde.alpinloacker.com/produkt/crowdfunding/

Ziel der Kampagne ist, die Marke ALPIN LOACKER bekannter zu machen, neue Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben. Wer sich als Investor beteiligen möchte, erhält über eine Laufzeit von drei Jahren eine jährliche Verzinsung von 7 % des eingesetzten Kapitals.

„Als Bonus gewähren wir jedem Investor während der gesamten Darlehenslaufzeit 15 % Rabatt auf den gesamten Einkauf – egal ob direkt in unserem Geschäft in Vorarlberg oder in unserem Onlineshop“, so Felix Loacker.

https://www.youtube.com/watch?v=TtPKJm_O8zQ&feature=emb_logo

Geheimtipp: ALPIN LOACKER – weil’s sich lohnt

Wer sich nun fragt, warum er sein Geld ausgerechnet in ein österreichisches Outdoor-Ausrüstungsunternehmen stecken sollte, den überzeugen gewiss die Fakten. Die Produkte des Familienbetriebs sind nicht nur für Alpinisten interessant. Sowohl die Bekleidung als auch die Edelstahl-Lunchboxen und -Trinkflaschen, die Schuhe, Messer, Taschen, Rucksäcke und vieles mehr sind vielseitig einsetzbar – nicht nur im Gebirge. Darüber hinaus gibt es z.B. auch ein kleines Sortiment an Südtiroler Weinen.

„Wir haben mittlerweile über 30.000 Kunden und konnten in den letzten drei Jahren 300 % Umsatzwachstum verzeichnen“, berichtet Felix Loacker. Monat für Monat werden rund 4000 Bestellungen versandt, über den eigenen Webshop und über Amazon. Die Produkte sind aber nicht nur über die wichtigsten Online-Händler erhältlich, sondern werden auch über mehr als 20 Wiederverkäufer angeboten.

Wer die Chance hat, sich das Geschäft im österreichischen Götzis anzuschauen, kann sich von der hochwertigen Verarbeitung sämtlicher Produkte überzeugen. Der Clou ist die Nachhaltigkeit: Es werden Kartonagen und Plastik vor Ort recycelt, und es wird mit nachhaltigen und auch zertifizierten Materialen gearbeitet. Die ausgefeilten Produkte bieten ein hervorragendes Preis-/Qualitätsverhältnis und werden allesamt in Vorarlberg hergestellt. „Besonders stolz sind wir darauf, dass wir mit unserer Firmenphilosophie auf die Umwelt achten“, erzählt Inhaber Felix Loacker. Er hat das 1993 von seinen Eltern gegründete Geschäft in Götzis vor zwei Jahren von seinen Eltern übernommen und führt es seither zu immer größerem Erfolg.

Wer dabei sein möchte, kann mit einem selbstgewählten Betrag an der Crowdfunding-Kampagne teilnehmen und von der hohen Verzinsung und den gewährten Rabatten profitieren.

Genaueres erfahren Interessierte bei support@alpinloacker.at oder telefonisch unter +43 5523 55819.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALPIN LOACKER GmbH

Herr Felix Loacker

Kirlastraße 9

6840 Götzis

Österreich

fon ..: 05523 55819

web ..: https://www.alpinloacker.com

email : support@alpinloacker.at

Geschichte von ALPIN LOACKER

ALPIN LOACKER wurde 1993 von meinen Eltern als Einzelhandels-Unternehmen im Bereich Bergsport-Ausrüstung gegründet. Begonnen hat alles mit einem Geschäft in Götzis. Von Anfang an lag der Fokus auf qualitativ hochwertigen und nach Möglichkeit auch nachhaltigen Produkten. Dies hat sich aufgrund der hohen Qualität und Langlebigkeit der Produkte quasi automatisch ergeben.

In den letzten Jahren wurde auch der Online-Handel zu einem wesentlichen Thema. Vom kleinen Onlineshop über die Idee und dann den Mut, eine Eigenmarke aufzubauen, begann ich mich und meine eigenen Ideen vermehrt im Geschäft einzubringen, um es mit dem ersten Jänner 2019 vollständig zu übernehmen. Mittlerweile wurde das Einzelunternehmen zu einer GmbH umgegründet und hat sich im Onlineshop vollständig dem Verkauf und Versand der Produktlinie der Eigenmarke verschrieben. Seit dem Frühjahr 2020 gibt es auch eine MADE IN AUSTRIA Produktlinie und Produktion. Produziert werden ausschließlich qualitativ hochwertige Outdoor-Produkte. Konzipiert, produziert und veredelt an unserem Standort in Götzis, Vorarlberg, Österreich.

Ich freue mich, euch gemeinsam mit meinem Team persönlich im Geschäft oder in unserem Onlineshop begrüßen zu dürfen.

