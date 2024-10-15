Neue Bohrdaten von Silver King: Prismo Metals bestätigt Silberzone, Tiefenpotenzial aufgezeigt!

Die ersten Bohrungen von Prismo Metals auf dem Silver King-Projekt bestätigen nicht nur die historische Silbermineralisierung, sondern liefern auch Hinweise auf ein tiefer liegendes Kupfer-Porphyrsyst

Prismo Metals (WKN A2QEGD / CSE PRIZ) hat mit dem ersten Bohrprogramm auf Silver King einen spannenden Schritt nach vorn gemacht: Die historische Silberzone wurde bestätigt – und in der Tiefe tauchen jetzt auch Hinweise auf ein mögliches Kupfer-Porphyrsystem auf.

Genau das macht das Projekt in Arizona plötzlich noch interessanter. Denn aus einer klassischen Silberstory könnte sich ein deutlich größeres polymetallisches Explorationsziel entwickeln. Besonders spannend ist dabei, dass alle Bohrlöcher das anvisierte Quarzader- und Stockwork-System durchschnitten und das tiefe Bohrloch das geologische Bild des Projekts deutlich erweitert hat.

Steckt unter der historischen Silbermine also noch deutlich mehr Potenzial? Und könnte Silver King für Prismo Metals weit mehr werden als nur ein altes Silberprojekt?

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