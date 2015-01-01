  • Silver King vor dem Bohrstart: Prismo Metals schärft Kupfer-Gold-Ziele in Arizona

    Prismo Metals schärft Bohrziele auf Silver King: Kartierung & Geochemie definieren Black Diamond als Kupfer-Gold-Ziel; Genehmigungen laufen, IP- und Laborergebnisse stehen aus – Bohrprogramm folgt.

    BildPrismo Metals Inc. (CSE: PRIZ, OTCQB: PMOMF) meldet neue Explorationsergebnisse vom Silver-King-Projekt in Arizona und konkretisiert die Planung für ein zweiphasiges Bohrprogramm. Im Fokus standen zuletzt Kartierungen, Probenahmen und geophysikalische Arbeiten im Bereich Black Diamond, einem Zielgebiet mit Kupfer-Gold-Mineralisation. Parallel dazu kommt Prismo Metals beim Genehmigungsprozess für die geplanten Bohrungen voran und sieht die ersten Arbeitsphasen nach eigener Aussage finanziell abgesichert.

    Das Silver-King-Projekt liegt in einem historischen Bergbaugebiet Arizonas mit früherem Silberabbau. Prismo Metals konzentriert sich dort derzeit auf die Weiterentwicklung mehrerer Zielzonen, darunter das Black-Diamond-Gebiet sowie eine stark alterierte felsische Intrusion mit Stockwerkvererzung. Die neuen Daten dienen dazu, konkrete Bohrziele für die nächsten Arbeitsschritte abzuleiten.

